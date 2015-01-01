Deutscher Honig der Imkerei Ahrens beim Eurobee Honey Award mehrfach Ausgezeichnet !

Heidehonig und Sonnenblumenhonig der Imkerei Ahrens Deutscher Honig auf der Eurobee mit Gold und Akazienhonig mit Bronze ausgezeichnet somit gehören sie zu den besten in Deutschland

Gleich mehrere Honige aus Der Imkerei Ahrens Deutscher Honig wurden beim kürzlich stattgefundenen Eurobee Honey Award ausgezeichnet!

Der Sonnenblumenhonig und der Heidehonig aus der Imkerei Ahrens wurden mit Gold Prämiert und sind somit die besten Honige aus Deutschland in ihrer Kategorie. und der Akazienhonig der Imkerei Ahrens erhielt die Bronzemedaille und gehört somit zu den besten Deutschen Honige im Bereich Akazienhonig.

Über den Eurobee Honey Award

„Honig. Herz. Handwerk.

Wir prämieren die besten Honige

Beim Eurobee Honey Award 2025 geht’s allein um das, was zählt: Echte Qualität im Glas. Honige aus Deutschland werden mit viel Engagement und Fachkenntnis in großer Vielfalt und sehr guter Qualität erzeugt. In Zeiten von Honigverfälschungen und Dumpingpreisen erhalten Produktvielfalt und Produktqualität nur noch wenig Aufmerksamkeit. Und gerade die erwerbsorientierten Imkereien stehen mit ihrer Honigvermarktung zunehmend unter Druck. Es wird Zeit, die hervorragende Qualität von deutschem Honig und dessen Aromenvielfalt wieder in den Mittelpunkt rücken. Bislang fehlte aber ein nationaler Wettbewerb, um diese sichtbar zu machen und auszeichnen zu können.

Honige, die ihren Preis wert sind

„Der Eurobee Honey Award stellt die Qualität unseres deutschen Honigs in den Mittelpunkt.“

Imkermeister Klaus Ahrens von der Imkerei Ahrens Deutscher Honig freut sich besonders über die Mehrfachauszeichnung ist sie doch ein Zeichen für die hohe Handwerkskunst und die gleichbleibend Exzellente Qualität über verschiedene Honigsorten hinweg diese Traditionelle Handwerkskunst gibt Imkermeister Klaus Ahrens an seinen Sohn Jonas Ahrens weiter dieser hat seine Lehre im Elterlichen Betrieb abgeschlossen und Arbeitet seit Jahren mit und möchte Später die Imkerei Ahrens Deutscher Honig weiterführen.

Direktverkauf und Kontakt

Die Hauptniederlassung, wo Sie direkt einkaufen können, ist:

Adresse: Haußelbergweg 54, 29328 Faßberg (Ortsteil Müden/Örtze)

Telefon: +49 5053 704

E-Mail: mail@imkerei-ahrens.de

Website/Onlineshop: www.imkerei-ahrens.de

Die Imkerei hat in der Regel von Montag bis Samstag Vormittags und oft auch Nachmittags geöffnet. Die genauen Zeiten finden Sie am besten tagesaktuell auf deren Website.

Weitere Kaufmöglichkeiten

Online-Shop: Sie können den ausgezeichneten Honig (inklusive Heidehonig, Sonnenblumenhonig und Akazienhonig) direkt über den Online-Shop der Imkerei bestellen. Sie bieten auch einen Versand ihrer Produkte an.

Wochenmärkte (Region Hannover): Die Imkerei Ahrens ist regelmäßig auf verschiedenen Wochenmärkten in der Region Hannover vertreten, darunter:

Hannover (z.B. Stephansplatz/ Bussestr. Groß Buchholz )

Langenhagen am City Center (CCL)

Am besten prüfen Sie die aktuellen Termine auf der Website der Imkerei vor einem Besuch.

Regionale Hofläden/Geschäfte: Der Honig wird auch in ausgewählten regionalen Hofläden und Geschäften vertrieben.

Am bequemsten ist es, direkt im Online-Shop zu bestellen, wenn Ihnen der Weg nach Faßberg zu weit ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Imkerei Ahrens Deutscher Honig

Herr Klaus Ahrens

Haußelbergweg 54

29328 Faßberg

Deutschland

fon ..: 05053/704

web ..: https://www.imkerei-ahrens.de

email : mail@imkerei-ahrens.de

Über uns – Imkerei Ahrens Deutscher Honig

Tradition seit 1910 – dafür steht die Imkerei Ahrens Deutscher Honig. Seit über einem Jahrhundert widmen wir uns mit Leidenschaft der Imkerei und der Erzeugung echten, naturbelassenen Deutschen Honigs.

Geführt wird der Familienbetrieb heute von Imkermeister Klaus Ahrens, der mit großem Fachwissen und Liebe zu seinen Bienen das Handwerk in dritter Generation weiterführt. Sein Sohn Jonas Ahrens hat im elterlichen Betrieb gelernt und wird die Imkerei künftig mit derselben Hingabe fortführen – ganz im Sinne der Familientradition.

Unsere Bienen stehen an ausgewählten, naturbelassenen Standorten, wo sie Nektar von vielfältigen Blüten sammeln. So entstehen charaktervolle, sortenreine Honige, die die Besonderheiten unserer Heimat widerspiegeln.

Wir arbeiten naturnah, nachhaltig und mit Respekt vor der Biene. Jeder Honig wird schonend geerntet, kalt geschleudert und naturbelassen abgefüllt – für ein unverfälschtes Geschmackserlebnis.

Imkerei Ahrens – Deutscher Honig mit Geschichte, Herz und Zukunft.

Regional. Natürlich. Ehrlich.

