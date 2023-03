Die Bedeutung des Mythos für eine neue Wissenschaft vom Menschen

In dem Buch entfesselt Rainer Höing den Mythos gegen herkömmliche Wissenschaft und Verfügungsdenken und propagiert eine Theorie der Befreiung, die das herrschende Denken nicht zu vereinnahmen vermag.

Im Mittelpunkt des Buches steht die Auseinandersetzung um den Mythos als Gegenbegriff zum heutigen wissenschaftlichen Denken. Lassen sich in seinem Bedeutungsfeld tatsächlich Perspektiven finden, die so unvereinbar mit dem gegenwärtigen Zeitgeist sind, dass sie aus diesem „auszusteigen“ und ihn „von außen“ zu betrachten ermöglichen? Genau das ist dringend notwendig. Denn das scheinbar alternativlose materialistische Verfügungsdenken hat die Welt fest in seinem Griff und bisher weitgehend jedwede Kritik folgenlos vereinnahmt. Angesichts einer Entwicklung, die ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Abgründen entgegeneilt, tut eine Reflexion not, eine Radikalität der Kritik, die eine Befreiung aus den gegebenen Zwängen ermöglicht.

Dass die 1979 mit Auszeichnung bewertete anthropologische Abschlussarbeit an der philosophischen Fakultät der Universität Marburg, betreut durch Herrn Prof. Dietmar Kamper, erstmalig veröffentlicht wird, hat mehrere Gründe. Sie ist fraglos eine wertvolle Bereicherung des strukturalistischen Diskurses. Ihre Aktualität spiegelt sich unmittelbar in den Bedrohungen von Ökologie und Mensch wider. Was sie anbietet, ist nicht mehr und nicht weniger als ein systematischer Ausbruch aus dem vorherrschenden Denken.

Zum Autor:

Geboren 1953. Studium der Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie an der Philipps-Universität Marburg/Lahn. Studienabschluss mit Auszeichnung. Ausbildung in physikalischer Radiästhesie und baubiologischer Messtechnik. 40 Jahre Beratungen von Menschen überwiegend mit Krebserkrankungen. Forschungen zu geobiologischen Beratungsstandards und dem Phänomen der Planetenlinien. Seit 2020 als Autor tätig mit dem Anliegen, sein besonderes Wissen an Laien und Fachleute weiterzugeben.

Das Buch:

Soft-/Hardcover/E-Book

ISBN 978-3-347-84408-7 / Preis: 26,80

Seiten: 144 / Größe: 14,8 cm x 21,0 cm

Druck und Verlag im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany, presse@tredition.de, Tel: +49 40 / 28 48 425-0

ab sofort exklusiv erhältlich beim Verlag tredition.com (überall im Handel ab 05.06.2023)

