  • Die erfolgreichste Schauspielschule Deutschlands kommt nach Köln!

    Die Schauspielschule Zerboni startet ab dem 02. September 2026 endlich auch in Köln.

    Ab dem 02. September 2026 startet die Schauspielschule Zerboni – seit 1947 eine Institution
    in der Schauspielausbildung – endlich auch in Köln. Nach München und Hamburg folgt damit
    der nächste logische Schritt: Köln, die Medienstadt mit ihren TV-Sendern,
    Serienproduktionen und Filmsets.

    Keine andere Schauspielschule kann vergleichbare Zahlen vorweisen: Über 8.000 vermittelte
    Drehtage in den letzten Jahren, unzählige Theaterengagements und direkte Kontakte in die
    Branche. Schon während der Ausbildung stehen die Schülerinnen regelmäßig vor der Kamera
    – und verdienen damit ihr erstes Geld als Schauspielerinnen.

    Seit fast 80 Jahren gilt Zerboni als die Nummer eins, wenn es um praxisnahe
    Schauspielausbildung geht. Nirgendwo sonst sind Ausbildung und direkter Einstieg in den
    Beruf so eng miteinander verbunden.

    Die Eröffnung in Köln bedeutet für angehende Schauspielerinnen und Schauspieler nicht nur die Nähe zu den Produktionsstätten von Fernsehen, Film und Streamingdiensten, sondern auch die Möglichkeit, sich frühzeitig in einem kreativen Umfeld zu vernetzen.

    Der neue Standort bringt die gleiche intensive Ausbildung mit, die in München und Hamburg seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert wird – geprägt von individueller Förderung und unmittelbarer Praxiserfahrung.

    Weitere Informationen und alle Details zur Bewerbung finden Sie hier:
    https://www.schauspielschule-zerboni-koeln.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Schauspielschule Zerboni
    Herr Simon Riggers
    Hohenzollernring 57
    50672 Köln
    Deutschland

    fon ..: 040 41629025
    web ..: https://www.schauspielschule-zerboni-koeln.de/
    email : koeln@schauspielschule-zerboni.de

    Die Schauspielschule Zerboni in Köln, gegründet 1947, ist eine staatlich anerkannte und BAföG-berechtigte Ausbildungseinrichtung der Deutschen Akademie für Schauspiel.

