Die Expertinnen Annette Schoeneck und Gabriele Ries begeistern mit ihrem Bühnenauftritt

„Wir brauchen mehr Expertinnen und Experten, die Kinder in der Entwicklung ihrer emotionalen und sozialen Kompetenzen unterstützen.“

Annette Schoeneck und Gabriele Ries von der Schoeneck – Ries _ Akademie aus Darmstadt erfolgreich beim internationalen Speaker Slam!

Beim 14. internationalen Speaker Slam, der am 13.04.2023 in Mastershausen stattfand, sprachen 125 Finalisten aus 13 unterschiedlichen Ländern auf 2 Bühnen. Darunter waren auch Annette Schoeneck und Gabriele Ries aus Darmstadt. Ihr Thema: Unsere Kinder brauchen die Erwachsenen, damit sie zu starken Persönlichkeiten heranwachsen können!

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit.So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur 4 Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau 4 Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. Das von Top Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. In der professionellen Scouting Selection werteten Dirk Hildebrand von den radioexperten, medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutinexpertin Stephanie Pierre und Speaker Marcel Heß.

Annette Schoeneck und Gabriele Ries arbeiten seit über 2 Jahrzehnten gemeinsam im eigenen Fort- und Weiterbildungsinstitut, der Schoeneck Ries Akademie in Darmstadt – dort und in vielen pädagogischen Institutionen bilden sie pädagogisches Fachpersonal aus und coachen Eltern.

Viele Jahre haben sie zunächst in Beratung und Therapie mit Kindern gearbeitet, die Erwachsene besonders herausfordern. Diese Kinder liegen ihnen am Herzen. „Es sind keine Problemkinder – sie werden oft nicht verstanden“, sagt Annette Schoeneck und Gabriele Ries ergänzt: „Wir Erwachsene müssen unseren Fokus verändern und die positiven Momente deutlicher machen.“

Mit ihrer Teilnahme am Speaker Slam konnten sie nicht nur das Publikum überzeugen, sondern auch die Jury mit ihrer Bühnenperformance begeistern und erhielten als Anerkennung den Hermann Scherer Excellence Award.

„Unsere Kernkompetenz ist es, Kinder mit herausforderndem Verhalten zu verstehen, sie in nächste Entwicklungsschritte zu bringen und ihnen somit ein besseres Leben zu ermöglichen,“ sagt Schoeneck. „Wir kennen die Herausforderungen, denen PädagogInnen als auch Eltern oft gegenüber stehen. besonders durch die Corona – Zeit haben die Probleme bei Kindern stark zugenommen,“ ergänzt Ries. Deswegen haben sie nun einen speziellen EmotionsExperten, der in den nächsten Wochen startet.

So könnte ihr Titel zu einem Speaker Slam nicht besser auf den Punkt gebracht werden als mit der Frage:’Was ist nur los mit diesem Kind?‘ Eine Frage, die sich wohl viele PädagogInnen und Eltern in diesen Zeiten stellen.

‚Unsere Kinder brauchen die Erwachsenen, damit sie zu starken Persönlichkeiten heranwachsen können!‘ Unsere Expertise ist es seit vielen Jahren, pädagogisches Fachpersonal und auch Eltern zu begleiten und zu unterstützen. Unser Herzensanliegen ist es, Kinder, die herausforderndes Verhalten zeigen, zu verstehen und sie in neue Entwicklungsschritte zu bringen.

Wir in unserem Darmstädter Unternehmen möchten diese Botschaft an viele Pädagogen und auch an Eltern weitergeben.

