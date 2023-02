Die I. K. Hofmann GmbH ist jetzt Teil des Weltverbandes der Arbeitnehmer (WEC)

Nürnberg, 16. Februar 2023 – Mit Beginn des Jahres 2023 ist die I. K. Hofmann GmbH der World Employment Confederation (WEC) beigetreten.

Die WEC ist eine weltweite Interessenvertretung der Personaldienstleistungsbranche mit Hauptsitz in Brüssel. Die WEC setzt sich dafür ein, bei politischen Entscheidungsträgern und Meinungsbildnern das Bewusstsein für die Bedeutung und den Wert der Personaldienstleistungsbranche für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft insgesamt zu schärfen.

Für Sonja Heinrich, Mitglied des Executive Committee der I. K. Hofmann GmbH, ist die Mitgliedschaft in der WEC ein sinnvoller und organischer Schritt. „Eine sich verändernde Arbeitswelt kennt keine Grenzen. Deshalb müssen wir uns internationalen Herausforderungen stellen. Dazu ist es notwendig, sich mit den entsprechenden Partnern auszutauschen. Das ist mit der WEC möglich.“

Ziel der Organisation ist es, den Beschäftigungssektor als wichtigen Akteur bei der Gestaltung der Zukunft der Arbeit zu fördern und sich für eine Politik einzusetzen, die sein Wachstum und seine Entwicklung unterstützt. Durch Kooperation und Zusammenarbeit will der WEC die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Beschäftigungssektors verbessern.

„Wir fühlen uns außerordentlich geehrt und freuen uns sehr, Teil der globalen Familie der WEC zu sein“, so Frau Heinrich. „Und als neues Mitglied können wir es kaum erwarten, mit anderen Mitgliedern Erfahrungen auszutauschen, gemeinsam kreativ zu werden, voneinander zu profitieren und zusammen Ideen für die Zukunft des HR-Managements zu entwickeln.“

Auf globaler Ebene vertritt der WEC Arbeitsmarktakteure in 50 Ländern und bietet Zugang zu internationalen politischen Entscheidungsträgern (ILO, OECD, Weltbank, IWF, IOM, EU) und Stakeholdern (Gewerkschaften, Wissenschaft, Think Tanks, NGOs). Zudem bieten seine Mitglieder mehr als 70 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Zugang zum Arbeitsmarkt und zu sinnvoller Arbeit.

Die WEC begrüßt die I. K. Hofmann GmbH als neuen Partner: https://wecglobal.org/news-post/two-new-european-corporate-members-join-wec/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

I. K. Hofmann GmbH

Herr Alfred Hahner

Lina-Ammon-Straße 19

90471 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911 989930

web ..: http://www.hofmann.info

email : pr@hofmann.info

Die I. K. Hofmann GmbH, 1985 von Ingrid Hofmann gegründet, gehört zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. An 90 Standorten bundesweit beschäftigt das Unternehmen 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zusätzlich unterhält die Firmengruppe Niederlassungen und Tochterunternehmen in Italien, Österreich, der Schweiz, der Slowakei, in Ungarn, in Tschechien und in den USA. Die Gruppe beschäftigt knapp 16.000 Menschen. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die jahrzehntelange Qualität als Arbeitgeber und Personaldienstleister im internationalen Markt.

Pressekontakt:

I. K. Hofmann GmbH

Herr Alfred Hahner

Lina-Ammon-Straße 19

90471 Nürnberg

fon ..: 0911 989930

web ..: http://www.hofmann.info

email : pr@hofmann.info

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Handelsblatt über Google Ads und die Bedeutung einer Adwords Agentur für Unternehmen