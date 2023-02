Die kostenlose Computer und EDV Entsorgung in Grevenbroich mit Recycling!

Mit uns können Sie sich schnell von Computer Schrott befreien und trotzdem noch an den Datenschutz denken. Wir zeigen Ihnen wie einfach man sich um beides kümmern kann!

Wenn Sie sich von PC Schrott befreien lassen möchten, wenden Sie sich einfach an uns. Wir bieten Ihnen die kostenlose Computer Abholung in Grevenbroich und das auch recht fix. Wir sorgen dafür, dass Ihr Schrott nicht nur entsorgt wird, sondern kümmern uns um das Recycling und die Wiederverwertung. Beides sind in der heutigen Zeit enorme Themen, die sogar schon die Jüngsten beschäftigen. Und wir nehmen dies ernst. Das ist übrigens auch der Grund, warum Sie an uns nichts zahlen muss. Wir verdienen mit der Wiederverwertung. Unser Service richtet sich an Firmen und ist insofern kostenfrei, wie wir die Geräte im Erdgeschoss abholen können. Ansonsten werden doch Kosten fällig, aber dies erfahren Sie dann, wenn Sie uns kontaktieren.

Was hat unsere IT und EDV Entsorgung in Grevenbroich sonst noch zu bieten? Wir lassen im Namen unserer Kunden Bäume pflanzen. Dies bedeutet, jeder Kunde unterstützt uns bei dem Umweltschutz. Für jedes 100. Gerät, das wir bei unseren Kunden abholen, wird ein Baum gepflanzt. Können Sie sich etwas Besseres vorstellen? Mehr Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Webseite. Kommen wir auf den Datenschutz zu sprechen. Die DSGVO ist nicht immer einfach für Firmen. Wir jedoch können uns daran ganz einfach halten und zerstören die Daten nicht nur, sondern überschreiben auch alle Datenträger noch einmal. Somit sind alle Daten sicher. Um Ihnen zu zeigen, dass Sie sich auf uns verlassen können, erhalten Sie von uns darüber auch ein Zertifikat. Nun würden wir uns freuen, wenn Sie uns kontaktieren, weil wir Sie überzeugen konnten!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-grevenbroich.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-grevenbroich.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vorteile des Autokaufs im Autohaus: Warum sich der Kauf direkt beim Händler lohnt