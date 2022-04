Die Kräuterapotheke für Tiere – es muss nicht immer Antibiotika sein

Es blutet einem das Herz, wenn wir unsere tierischen Hausgenossen leiden sehen. Magen- Darm- Beschwerden, Verdauungsprobleme, schlechte Abwehrkräfte usw. Vieles lässt sich einfach behandeln.

Halle, 20.04.2022 – Auch bei Tieren gibt es gute Alternativen zu Antibiotika & Co

Sie suchen eine gute, und vor allem natürliche Alternative zu Medikamenten und Antibiotika für Ihr Tier? Dann sind Sie hier genau richtig. Paulas Tiershop ist der besonderes Tiershop mit viel Herz und einer besonderen Kräuterapotheke zur Unterstützung der Tiergesundheit.

Stammkunden mit Rabattcard sparen bei jeder Bestellung

Sie finden bei Paulas Tiershop eine große Auswahl an Futter- und Pflegeartikel für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel und Fische, sowie eine reichhaltiges Kräuterangebot für Ihre Lieblinge. Mit der speziellen Rabattcard, die Sie nur einmalig 45 Euro kostet (aktuell auf 36 Euro reduziert) und auf 3 Jahre gültig ist, haben Sie die Möglichkeit, ab einer Bestellung über 60/100 Euro, immer direkt 10 Euro weniger zu bezahlen.

Es muss einfach nur der Cashkey angeben werden, dieser kann übrigens auch von mehreren Personen genutzt werden. Familie und Freunde können auf diese Weise gemeinsam sparen und Punkte sammeln für ein neues Smartphone Ihrer Wahl. Zusätzlich werden 5% Ihres Einkaufes an eine ausgewählte Tierschutzorganisation gespendet.

Paulas Tiershop bietet Ihnen in der Kräuterapotheke verschiedenste Kräutermischungen von wirk- und schadstoffgeprüften Kräutern an, die so weit wie möglich aus biologischen Anbau stammen und die Tiergesundheit optimal unterstützen sollen. Sie entsprechen der GACP-Richtlinie und sind auf eine nachhaltige Produktion ausgerichtet. Die 100 % natürlichen Produkte mit Arzneimittelqualität, ohne künstliche Aromen und ohne Konservierungsstoffe unterstützen optimal die Tiergesundheit.

Natürliche Stärkung der Abwehrkräfte

Die Kräutermischungen können Sie einfach ins Futter Ihres Tieres mischen oder auch von Hand geben. Gerne werden in Paulas Tiershop mittels eines Tenors individuelle Kräutermischungen für die besonderen Bedürfnisse Ihres Tieres ausgetestet. Die Kräuter sind vielfältig einsetzbar und dienen beispielsweise der Stärkung der Abwehrkräfte und des Immunsystems, als Unterstützung des Bewegungsapparates, zur Verdauungs- und Stoffwechselförderung.

Hat beispielsweise ein kranker Hund oder eine kranke Katze Magen-Darm-Beschwerden, Problemen mit Leber, Blase, Niere, Zähne oder Parasiten, kann ebenfalls eine individuelle Kräutermischung angewendet werden. Weitere Einsatzgebiete für die tollen Kräutermischungen sind Haut- und Fellkrankheiten, sowie die Stärkung der Krallen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, sich über Globulis und Schüsslersalze zu informieren.

Die Top-Produkte in bester und hochwertiger Qualität wurden bereits von vielen zufriedenen Kunden erfolgreich getestet. Die Kunden schätzen die persönliche und kompetente Beratung der Kräuterapotheke, das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen sowie das Top-Preis-Leistungsverhältnis.

Kollodiales Silberwasser für Mensch und Tier

Paulas Tiershop hat für Sie auch das kollodiale Silberwasser zur Unterstützung der Tiergesundheit im Programm. Dieses kann innerlich oder äußerlich angewendet werden. Das bereits seit der Antike verwendete Heilmittel wirkt besonders gut gegen Bakterien, Viren und Pilze, bei Entzündungen und grippalen Infekten, und unterstützt die Wundheilung und -desinfektion.

Ein kranker Hund beispielsweise kann das Silberwasser mit dem Trinkwasser in Form einer Kur über 4 Wochen lang einnehmen. Ein kranker Hund mit Hautschäden kann das Silberwasser äußerlich mit einer Sprühflasche bekommen, um die Symptome zu verbessern. Weitere Anwendungsgebiete zur Unterstützung der Tiergesundheit finden Sie auf der Homepage von Paulas Tiershop.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Paulas Tiershop GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345-1318634

web ..: https://www.paulas-tiershop.de/

email : info@paulas-tiershop.de

Paulas Tiershop ist ein außergewöhnlich innovatives Unternehmen. Hier wird der Einkauf des nötigen Tierbedarfs mit dem Sammeln von Boni und Punkten verbunden. Diese wiederum können für mehrere Möglichkeiten genutzt werden. Es besteht die Möglichkeit eines Sofortrabatt, je nach Bestellwert bis zu 16 Prozent, es besteht die Möglichkeit, für den Tierschutz zu spenden (ohne Mehrkosten) und sehr gerne genutzt wird das Angebot, durch die gesammelten Punkte ein neues Handy deutlich günstiger zu erhalten.

