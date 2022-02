Die LOVE MEDIATION löst rasch Ehekrisen durch Vermittlung im Menschen selbst!

Mediation ist nicht nur eine Konfliktlösung zwischen zwei Menschen. Sie kann viel mehr. Sie ermöglicht die Vermittlung zwischen dem Bewussten und Unbewussten im Menschen und löst so Ehekrisen rasch.

95% aller Handlungen im Menschen erfolgen unbewusst. Diese unbewussten Verhaltensweisen sind in beinahe allen Fällen auch der Auslöser für zwischenmenschliche Konflikte. Dabei gilt: Erkennt man das unbewusst Wirkende für einen Konflikt, wird er durch die Bewusstwerdung beendet. Der Mensch hört auf, das entsprechende Verhalten zu setzen.

Die Love Mediation – Neu, unkompliziert und effektiv

Wolfgang Ehß – ehemaliger Rechtsanwalt, Mediator und Bewusstseinsforscher – hat sich das zu Herzen genommen. Er hat die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie etwa aus der Quantenphysik und der Neurowissenschaft, herangezogen und sie mit den Techniken der Weisheitstraditionen vereint. Herausgekommen ist dabei die LOVE MEDIATION. Sie wurde speziell für Paare entwickelt, die sich in einer Krisensituation befinden, aber eine Trennung oder Scheidung vermeiden möchten. Das Paar hat neben dem Krisenstopp auch die Möglichkeit, die Liebe zueinander wieder zu erwecken und eine Traumbeziehung zu leben.

Generell lassen sich die Grundlagen der Love Mediation in allen Lebenslagen und Konfliktsituationen anwenden. Denn generell gilt: Konflikte entstehen zuallererst in der Gedanken- und Gefühlswelt des Menschen und werden erst danach durch eine Handlung nach außen getragen. Das Prinzip des Entstehens und auch das des Beendens eines Konfliktes sind immer ident.

Zuverlässig, schnell und ohne Druck

Der Vorteil der Love Mediation ist nicht nur die Möglichkeit, eine krisenreiche Ehe oder Beziehung zu retten. Sie bietet auch eine rasche und effiziente Lösung gegenüber anderen Konfliktlösungssystemen, wie etwa dem justiziellen. Die gerichtlichen Verfahren dauern sehr lange, bis eine Lösung herbeigeführt werden kann. Sie sind zudem psychisch sehr belastend und lösen die Ursache des Konflikts nicht, sondern nur das Resultat. Demgegenüber ist die Love Mediation zuverlässig, schnell, arbeitet ohne Druck und macht die Ursache eines Konfliktes bewusst.

Für Paare in Krisensituationen bietet Wolfgang Ehß die Love Together Mediation an. Sie ist perfekt für Paare geeignet, die es trotz eines grauen und krisenreichen Beziehungsalltages noch einmal miteinander versuchen wollen und das Gefühl von Honeymoon wieder erwecken möchten. Im Rahmen der Mediation wird die Beziehungs- oder Ehekrise durchleuchtet. Es werden die Ursachen ausfindig gemacht und erlöst, die für die Krise verantwortlich waren. Die Liebe kann wieder gedeihen.

Sämtliche Mediationen werden online angeboten. Alle weiteren Informationen über die LOVE MEDIATION by Wolfgang Ehß können hier nachgelesen werden:

>> https://paartherapie.wolfgangehss.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Love Mediation by Wolfgang Ehß

Herr Wolfgang Ehß

Alexander-Rollett-Weg 4

8010 Graz

Österreich

fon ..: +436644076958

web ..: https://www.paartherapie.wolfgangehss.com

email : hallo@wolfgangehss.com

Mit dieser Pressemitteilung wird eine neuartige Mediation zur Konfliktbewältigung in Ehe- und Beziehung dargestellt. Sie wurde von der LOVE MEDIATION by Wolfgang Ehß erstellt.

Gerne können Sie diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

