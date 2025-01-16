Die SeniorenLebenshilfe eröffnet neuen Standort: Yvonne Kroop unterstützt Senioren in Potsdam-Mittelmark

Yvonne Kroop ist unsere neue Lebenshelferin in Borkheide. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Borkheide, 16.01.2025. Die SeniorenLebenshilfe wünscht sich für Senior:innen ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben bis ins hohe Alter. Hunderte Lebenshelfer:innen bieten deutschlandweit ihren vielseitigen und bedürfnisorientierten Seniorenservice an, der älteren Menschen die Möglichkeit bietet, lange Zeit in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben zu können. Frau Yvonne Kroop startet nun als erste Lebenshelferin in Borkheide.

Warum die Hilfen der Pflegedienste für Senior:innen nicht ausreichen

Wer pflegebedürftig wird, hat in Deutschland Anspruch auf die Hilfe durch einen Pflegedienst. Dieser deckt allerdings alltägliche Aufgaben im Haushalt, die Unterstützung beim Einkaufen, Arztbegleitungen, Fahrdienste und die Gestaltung der Freizeit älterer Menschen nicht mit ab. Gelegentlich können Senior:innen auf die Hilfe von Nachbarn und Angehören zurückgreifen, doch nicht immer besteht die Möglichkeit.

Um diese vorpflegerische Versorgungslücke zu füllen, gründeten Carola und Benjamin Braun die SeniorenLebenshilfe und bieten damit Senior:innen deutschlandweit eine umfassende und persönliche Alltagsunterstützung an. Anders als wechselnde Dienstleister, die wenig über die konkreten Lebensumstände und individuellen Bedürfnisse der Senior:innen wissen, geben Lebenshelfer:innen älteren Menschen die Chance, sich an einer wertschätzenden und liebevollen Bezugsperson zu orientieren. So sind freundschaftliche Beziehungen möglich und gleichzeitig erfahren die Senior:innen einen auf sie abgestimmten Service, den sie wirklich brauchen und sich wünschen.

Was Lebenshelfer:innen der SeniorenLebenshilfe älteren Menschen anbieten

Während sich Pflegedienste auf die Körperpflege älterer Menschen und die notwendige Medikamentenausgabe konzentrieren, übernehmen Lebenshelfer:innen all die anderen Aufgaben, die bei Senior:innen im Alltag anfallen. Sie organisieren die Wohnung, bereiten Mahlzeiten zu, waschen die Wäsche und versorgen Zimmerpflanzen und Haustiere. Lebenshelfer:innen unterstützen auch beim Einkaufen, oder erledigen größere Einkäufe selbst.

Außerdem organisieren sie auf Wunsch Termine, kommunizieren mit Behörden und stärken den Senior:innen in Arztpraxen den Rücken. Nicht zuletzt bieten sie sich als motivierende und interessierte Freizeitpartner:innen an. Sie besorgen alles Notwendige, was für eine aktive Freizeitgestaltung gebraucht wird, fahren ihre Senior:innen zu Veranstaltungen und gehen mit ihnen zum Plaudern ins Café.

Die Lebenshelfer:innen sprechen mit den älteren Menschen vorab alle Helfertätigkeiten im Detail ab und überlassen ihnen die Aufgaben, welche die Senior:innen weiterhin allein in die Hand nehmen möchten. Diese wertschätzende Beziehung auf Augenhöhe wissen Angehörige sehr zu schätzen, da sie ihre Liebsten in guten Händen wissen.

Frau Yvonne Kroop ist Teil des Helferteams der SeniorenLebenshilfe in Borkheide

Der ledigen Mutter Yvonne Kroop ist es seit ihrer Kindheit ein Anliegen, für ältere Menschen, ihre Geschichten und Sorgen ein offenes Ohr zu haben und sie darin zu begleiten, ihren Lebensabend bestmöglich zu genießen. Ihre soziale Berufung erkannte Frau Kroop nach jahrelangem Dienen im Büro, dem organisierten und empathischen Führen von Mitarbeitenden und der vielseitigen Unterstützung von Senior:innen im privaten Bereich.

Seit November 2025 engagiert sie sich in Borkheide als selbstständige Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe und wendet sich mit Freude, Geduld und Einfühlungsvermögen unserer älteren Generation zu. Sie bietet Senior:innen einen auf sie abgestimmten Betreuungsservice aus einer Hand an und unterstützt sie darin, möglichst lange selbstbestimmt sowie mit Freude und einem Gefühl von Sinnhaftigkeit ihren Alltag zu gestalten. Die Senior:innen profitieren nicht nur von einer umfangreichen und liebevollen Begleitung, sie lassen sich von Yvonne Kroop auch gern zu vitalisierenden Aktivitäten zum Tanzen, Schwimmen oder Spazierengehen im Wald motivieren.

Wer steht hinter dem Franchiseunternehmen SeniorenLebenshilfe?

Der Träger der SeniorenLebenshilfe ist die Salanje GmbH. Diese bietet verschiedene Hilfen und Initiativen für Senioren in Deutschland an. Die SeniorenLebenshilfe beschäftigt als Franchiseunternehmen selbstständige Franchisenehmer:innen, die von ihrem Wohnort aus vielseitig und einfühlsam Senior:innen begleiten. Geleitet wird die SeniorenLebenshilfe von der Berliner Zentrale aus. Dort finden Senior:innen und Lebenshelfer:innen verständnisvolle Ansprechpersonen für ihre Anliegen.

Der Betreuungs- und Unterstützungsbedarf für ältere Menschen ist in ganz Deutschland sehr hoch, daher warten viele Senior:innen auf neue Lebenshelfer:innen in ihrer Nähe. Wer sich für eine Selbstständigkeit als Seniorenbegleiter:in interessiert, kann sich vertrauensvoll mit seinen Fragen an das familiäre Team der SeniorenLebenshilfe wenden.

Kontakt

Yvonne Kroop

Meisenweg 31a

14822 Borkheide

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

