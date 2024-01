Die zuverlässige Festplattenlöschung in Bockum durch unser Unternehmen

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit unserer Datenträgervernichtung in Bockum vor Datenschutzverstößen und Risiken – effizient und zuverlässig.

Festplatten mit dem modernen RAID-System sind zweifellos leistungsstark und finden in vielen Unternehmen breite Anwendung. Doch selbst die besten Technologien werden irgendwann durch fortschrittlichere ersetzt oder müssen aufgrund von Defekten ausgetauscht werden. Oftmals landet die ausgemusterte Hardware vorerst in einem Abstellraum – eine vorübergehende Lösung, die jedoch für Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die Datenschutz-Grundverordnung ( DSGVO ), nicht ausreichend ist. Gemäß der DSGVO ist es zwingend erforderlich, alle Datenspeicher zu vernichten, um sicherzustellen, dass sensible Informationen nicht in die falschen Hände geraten. Der Zugriff Dritter auf diese Daten muss strikt vermieden werden, da ein Missbrauch nicht nur die Integrität Ihrer Daten, sondern auch Ihr Unternehmen gefährden kann. Bußgelder im Falle von Datenschutzverstößen können beträchtlich sein und bis zu 20.000 Euro erreichen. Wenn Sie sich also mit der Datenträgervernichtung in Bockum auseinandersetzen müssen, bieten wir Ihnen als Fachbetrieb eine zuverlässige Lösung. Vermeiden Sie es, Festplatten ungeschützt zu lagern, um mögliche Risiken wie Betriebsspionage auszuschließen. Wir stehen Ihnen zur Seite, um die Festplattenvernichtung in Bockum effizient und sicher durchzuführen. Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um Datenschutzvorschriften zu erfüllen und potenzielle Gefahren für Ihr Unternehmen zu minimieren. Schauen Sie sich gerne, für weitere Informationen zu der Vernichtung, unsere umfangreiche Website im Internet an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/datentraeger-vernichtung-bockum/

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/datentraeger-vernichtung-bockum/

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

OceanaGold gibt den Verkauf des Blackwater-Projekts für 30 Millionen USD bekannt Saterland Open Air 2024 mit Norman Keil, Julia Neigel & Band – Akustisch, Otto & die Friesenjungs und Torfrock