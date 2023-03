„Diese Ochsenknechts“ (Sky): Vertreibt eine sonnige Gender Reveal die dunklen Wolken am Familienhimmel?

Die letzte Folge der 2. Staffel von „Diese Ochsenknechts“ – zu sehen ab Mo., 03.04. 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und WOW – sorgt noch einmal für ordentlich Zündstoff!

„Im Augenblick sind ein paar düstere, traurige Wolken über unserer Familie – wir erkennen ihn nicht so wirklich wieder!“, macht sich Natascha Sorgen um ihren jüngsten Sohn Jimi und schnell wird klar: Die letzte Folge der 2. Staffel von „Diese Ochsenknechts“ (zu sehen ab Mo., 03.04. 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und WOW) sorgt noch einmal für ordentlich Zündstoff!

Ging der Zusammenhalt früher über alles, hat man Jimi nun schon seit vielen Wochen nicht mehr in Kreise der Familie gesehen – er hat ganz eigene Pläne und möchte sich nicht unter Druck setzen lassen. Bringt sein Erscheinen auf der großen Gender-Reveal Party von Cheyenne und Nino vielleicht die Wende? Natascha setzt indes beim Besuch in Mailand alles auf eine Karte: Die Aufnahme in eine Model-Agentur soll ihr den Weg für das heiß ersehnte Model-Comeback bereiten. Da ist Cheyenne schon mittendrin: Sie freut sich über einen Fashion-Award! Das große Staffelfinale „Diese Ochsenknechts“ endet mit einem großen Knall und einer Folge in Spielfilmlänge!

Quo Vadis, Jimi?

„Jimi ist nicht so richtig greifbar. Keine Ahnung, was bei dem grad im Kopf ist. Wenn jemand sich um 180 Grad dreht, dass man ihn nicht mehr wiedererkennt, fragt man sich: Was ist passiert?“, schrillen bei Familienoberhaupt Natascha die Alarmglocken. Was ist der Grund dafür, dass sich Jimi in letzter Zeit immer weiter von der Familie entfernt? Dieser hat zu dem Thema eine klare Meinung: „Ich habe keine Lust auf ständige Gespräche, das macht mir Druck – ich habe es 20.000 Mal erklärt: Lasst mich doch einfach mal in Ruhe, ich melde mich dann schon!“ Jimi möchte sein Leben in neue Bahnen lenken – im Privaten wie im Geschäftlichen. Und da passt es ihm gar nicht, dass sich die Familie vermeintlich in seine Angelegenheiten einmischt. „Wir mischen uns ja gar nicht ein“, ist sich Natascha aber keiner Schuld bewusst. „Wenn man mir sagt, ich hätte mich zu sehr in das Leben meiner Kinder eingemischt: Kompletter Schwachsinn!“ Eine verfahrene Situation und besonders prekär, dass in diesem Zusammenhang immer wieder ein Name eine Rolle spielt: Jimis neue Freundin Laura! „Entweder sie verstehen meinen Standpunkt und meinen Weg, den ich gehe, oder das wars jetzt erstmal mit der Familie!“, macht Jimi eine klare Ansage. Auch die Premiere des neuen Kinofilms seines Bruders Wilson in München, wo die ganze Familie anwesend ist, lässt Jimi sausen. Für ihn sind jetzt andere Dinge wichtig: Zum Beispiel die Tonstudio-Aufnahmen für seinen neuen Song!

And the Winner is: Cheyenne!

Cheyenne, Nino und Natascha sind nach Wien gefahren, denn es gibt etwas zu feiern: Bei den „Vienna Awards for Fashion & Lifestyle“ soll Cheyenne als „Model of the Year“ ausgezeichnet werden! „Meine Brüder haben viele Preise, mein Vater hat viele Preise – und jetzt habe ich auch einen“, freut sich Cheyenne auf die große Gala-Veranstaltung am Abend. Das Lampenfieber ist groß, denn auch eine Dankesrede gehört zu so einer Auszeichnung dazu: „Irgendwie stehe ich nicht so gerne allein im Mittelpunkt. Ich habe nichts vorbereitet, weil ich sowas gar nicht kann“, hofft Cheyenne auf eine spontane Eingebung. Auch Natascha ist schon aufgeregt: Sie soll die Laudatio für ihre Tochter halten und hat noch ziemlichen Jetlag von ihrer Rückreise aus Tansania. Und Nino? Der fühlt sich in Anzug, Hemd und Lackschuh überhaupt nicht wohl und meint: „Das ist nicht meine Welt…“. Auch was Cheyenne angeht, hat Nino überraschende Gedanken: „Ich glaube nicht, dass Cheyenne ein Leben lang in der Öffentlichkeit stehen wird, das habe ich im Gefühl.“ Schätzt der seine Frau da richtig ein? Wenig später heißt es: Showtime! Die Prominenz ist versammelt und alles wartet auf den großen Auftritt.

Nataschas Comeback

„Ich will auf meine alten Tage nochmal probieren, in eine Modelagentur zu kommen!“, hat Natascha große Pläne und reist in die Fashion-Hochburg Mailand. Dabei ist sie sich einer Sache sicher: Wenn Modeln, dann auf jeden Fall nicht in Deutschland, wo „jeder meine Nase kennt.“ Back to the Model-Roots – Natascha will unbedingt ihre Chance nutzen, um als „Best Ager“-Model Fuß zu fassen und nochmal eine Karriere zu starten. Kommt ihr dabei ihre große Erfahrung vergangener Catwalk-Tage zugute? Schon steht der erste Agentur-Termin auf dem Programm und ausgerechnet heute hat Natascha im Hotel schlecht geschlafen. Und die Nervosität steigt: „Das, was ich jetzt tue, habe ich das letzte Mal vor 30 Jahren getan!“, taucht sie ein in die harte Welt des Model-Business und merkt schon beim ersten Agentur-Termin, dass hier ein heftiger Wind weht.

„Team Boy“ oder „Team Girl“?

Familie Ochsenknecht bekommt Nachwuchs und endlich soll bekannt werden, ob sich Cheyenne, Nino und Mavie auf ein weiteres Mädchen oder einen Jungen freuen dürfen. Eine zünftige Gender-Reveal-Party auf dem Bauernhof in Dobl wird das Geheimnis lüften und endlich Gewissheit bringen. Allein Natascha weiß über das Geschlecht des Kindes schon im Vorhinein Bescheid, sogar Cheyenne und Nino tappen komplett im Dunkeln. „Ich schweige wie ein Grab. Aber ich will, dass es richtig knallt, wenn das Geschlecht verkündet wird!“ begibt sich Natascha wenig später in die Party-Vorbereitungen. Am nächsten Tag treffen die Gäste hoffnungsvoll als „Team Boy“ oder „Team Girl“ zum großen Showdown auf dem Hof ein. „Ich kann gar nicht einschätzen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird“, hat Cheyenne noch ein unklares „Bauchgefühl“, doch ihre Tendenz ist klar: Sie wünscht sich mehr Frauenpower auf dem Hof! Nino hat da andere Präferenzen und denkt an sein Erbe: „Ich bin mir zu 1000% sicher: Es wird der neue Bauer!“ Bevor die Entscheidung fällt, hat sich noch ein unerwarteter Gast angekündigt: Jimi erscheint auf der Bildfläche und möchte den glücklichen Eltern seine Aufwartung machen. Ein erster Schritt in Richtung Versöhnung?

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u.a. Doku-Soap „Daniela Katzenberger“, Dokumentation „Asternweg“, ausgezeichnet mit dem deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

8 Folgen immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.

Screener & Bildmaterial:

* Screener der einzelnen Episoden finden Sie im Sky Screening Room

* Bildmaterial finden Sie im Fotoweb (Copyright Fotos: © Sky/Stefanie Schumacher)

* Trailer zum Download hier

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FOOLPROOFED GmbH

Herr Markus Hermjohannes

Gutenbergstr. 95

50823 Köln

Deutschland

fon ..: +491782515328

web ..: http://www.foolproofed.de

email : pr@foolproofed.de

Als Full-Service-Agentur mit Standort in Köln realisieren wir seit über zwei Jahrzehnten maßgeschneiderte PR-Kampagnen für Großkunden aus dem Entertainmentbereich.

Dabei entwickeln und kommunizieren wir Botschaften crossmedial in Print, TV, Hörfunk, Online und Social Media!

Für Ihr Produkt und Ihre News finden wir als erfahrene PR-Agentur den passenden Kommunikationsmix und emotionalisieren Ihre Marke!

So verhelfen wir Marken zu einer nachhaltigen Positionierung in der Öffentlichkeit!

Pressekontakt:

FOOLPROOFED GmbH

Herr Markus Hermjohannes

Gutenbergstraße 95

50823 Köln

fon ..: +49 178 2515328

email : pr@foolproofed.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tarifstreit: Öffentliche Arbeitgeber bremsen bei Neueinstellungen Risikomanagement leicht gemacht: 9 einfache Tipps