Du erzähltest mir – Lebensrückblick auf ein Schweizer Leben

Anna Verena Hoffmann Sax erzählt in „Du erzähltest mir“ Geschichten aus einem Schweizer Leben.

Laurent wurde in den frühen Morgenstunden geboren und verbrachte seine Kindheit im familiären Umfeld im Zürcher Industriequartier in der Schweiz. Leichtfüssig und offen erzählt die Autorin Anna Verena Hoffmann Sax Geschichten aus dem Leben dieses Charakters. Die Leser tauchen in dem Roman „Du erzähltest mir“ in den gesellschaftlichen Wandel in den 70er Jahren ein und lernen durch die Augen des Protagonisten mehr über den damaligen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Lebensgeschichte des Schweizers wird durch den gesellschaftlichen Wandel stark geprägt, doch die Leser erfahren auch Wissenswertes über die Vergangenheit seiner Eltern, etwa die verschiedenen Karriereetappen seines Vaters.

Worte werden in dem Roman „Du erzähltest mir“ von Anna Verena Hoffmann Sax zu lebendigen Bildern und lassen in ein Leben blicken, das erzählt werden will. Die Autorin liefert den Lesern mit diesem Buch ein ganz besonderes Lesevergnügen, von der ersten bis zur letzten Zeile.

Anna Verena Hoffmann Sax wuchs in einem Dorf in der Schweiz auf und besuchte eine Handelsschule und Sprachschulen in England, Frankreich und Spanien. In der Kunstschule S’Art bildete sie sich in Kunstgeschichte aus. Sie gründete eine eigene Galerie im ehemaligen Elternhaus. Während dieser Zeit entstanden zwei Lyrik-Bändchen „Lyrische Assoziationen I und II.“ In ihrer späteren Lebensphase lernte sie ihren Lebenspartner kennen und ließ sich von ihm für das Schreiben ihres Buches „Du erzähltest mir“ inspirieren.

„Du erzähltest mir“ von Anna Verena Hoffmann Sax ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30935-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

