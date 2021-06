Für den Himmel nicht geeignet – Aufregender Liebesroman

Eine Frau muss sich in Hanna Karthés „Für den Himmel nicht geeignet“ dem Fakt, dass alles, was abhebt, auch wieder landen wird, anfreunden.

Jule hatte nicht die Absicht, sich in Mathi zu verlieben. Doch das Schicksal hatte andere Pläne und knüpfte Zufälle aneinander, die sie über den Atlantik in das Land mit dem Zuckerhut, der Cristo-Statue und der Copacabana führten. Genau diese Zufälle waren auch an einem Missgeschick, das das Leben der Protagonistin auf den Kopf stellen sollte, schuld. Dieses Missgeschick führte sie direkt zu einem Brasilianer mit deutschen Wurzeln.

Wie in einer Achterbahn führte der Weg himmelwärts in ungeahnte Welten, doch eine Achterbahn muss auch irgendwann abstürzen. So geht es auch Jule: Als sie im Zenit ankommt, muss sie feststellen, dass die Zukunft immer ihre Vergangenheit als Grundierung haben würde. Es war wie eine Fahrt in den Himmel, der ein freier Fall folgte. Es war, als wäre sie ein Vogel, der sich in die Lüfte erheben wollte und schwere Bleigewichte an seinen Füßen hatte.

Die Liebesgeschichte, die in „Für den Himmel nicht geeignet“ von Hanna Karthé erzählt wird, war für Jule wie einmal Himmel und schnurstracks zurück. Wird sie eine realistische Mitte finden können, oder ist sie für diese Art der Liebe einfach nicht geeignet? Wer den Stil der Autorin ganz neu für sich entdeckt hat, der kann via tredition zwei weitere Roman von ihr bestellen: „Steinzeit“ und „Blumen der Hölle“. Auch in diesen Roman spielen Frauen die Hauptrolle, die sich ihrem Schicksal stellen.

„Für den Himmel nicht geeignet“ von Hanna Karthé ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27593-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

