ecorand – Non-Profit & Technologie im Kampf gegen den Klimawandel

ecorand ermöglicht Unternehmen, durch Aufforstungsprojekte ihre CO2-Emissionen kosteneffektiv zu kompensieren.

ecorand ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Ziel es ist, durch die Reduktion von CO2 einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Es ermöglicht Unternehmen, durch Aufforstungsprojekte ihre CO2-Emissionen kosteneffektiv zu kompensieren. Mit dem CO2-Rechner können Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck erfassen und durch die Kompensation von Emissionen ein „CO2-Fighter“ Label erhalten. Ziel von ecorand ist es, weltweit 1 Milliarde Bäume zu pflanzen und ein Blockchain-basiertes Transparenzregister für Klimaaktionen zu schaffen.

ecorand ist ein gemeinnütziger Verein aus Linz, der es Unternehmen ermöglicht effektive Klimaaktionen durchzuführen. Durch die non-Profit Struktur können wirksame Maßnahmen zur CO2-Bindung, wie das Pflanzen von Bäumen kostengünstig zur Verfügung gestellt werden.

Unternehmen können so Emissionen kompensieren, die trotz großer Anstrengungen nicht eingespart werden konnten. ecorand bietet einen auf wissenschaftlichen Studien basierenden CO2-Rechner, der es ermöglicht, den CO2-Fußabdruck des Unternehmens in wenigen Klicks zu erfassen und im Anschluss durch Aufforstungsprojekte im In- und Ausland auszugleichen.

Jedes Unternehmen, das erfolgreich Emissionen über ecorand kompensiert, erhält ein „CO2-Fighter“ Label, das es in der Kommunikation des Unternehmens, z. B. im Footer der Website, in der Signatur von E-Mails oder bei anderen Kommunikationsmaßnahmen, verwenden kann.

ecorand wurde von Alexander Pühringer und Stefan Riepl gegründet, die im Juli 2022 beschlossen haben, aktiv den Klimawandel zu bekämpfen und ihre Kontakte, ihr Wissen und ihre Energie in dieses Nachhaltigkeitsprojekt zu investieren.

Das Ziel von ecorand ist es, bis 2023 weltweit 1 Milliarde zusätzliche Bäume zu pflanzen und neue Standards bei der Transparenz rund um Klimaaktionen zu setzen. Hierzu soll ein Blockchain-basiertes Transparenzregister für Klimaaktionen entstehen, das alle Aktionen transparent, unwiderruflich und nachvollziehbar dokumentiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ecorand e.V.

Herr Alexander Pühringer

Hafnerstraße 26

4020 Linz

Österreich

fon ..: +436605452539

web ..: https://ecorand.com

email : ap@ecorand.com

