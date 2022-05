Ein Jahr nach der Neueröffnung der Praxis Prof. Dhom in Worms

Seit einem Jahr gibt es in Worms die Zahnarztpraxis Prof. Dr. Dhom und Kollegen. Schwerpunkt des zahnmedizinischen Behandlungszentrums sind Behandlungen rund um Oralchirurgie und Implantologie.

Ludwigshafen, 19.05.2022 – Zahnarzt in Worms für Implantologie und Oralchirurgie

Besucht man die Praxis zu ersten Mal, fällt sofort der besondere Charme des Jugendstilhauses auf, der beim Umbau erhalten wurde. So trifft hier Tradition auf moderne Einrichtung und Hightech-Ausrüstung, die wunderbar miteinander harmonieren.

Patientenzufriedenheit ist das oberste Ziel

Schaut man sich die Bewertungen der Praxis für Implantologie in Worms auf den einschlägigen Internetportalen wie jameda oder bei Google an, wird klar, dass die Patienten hochzufrieden sind. Bei diesem Zahnarzt in Worms stehen sowohl Atmosphäre und Freundlichkeit, als auch die hervorragende Qualität der Behandlungen im Vordergrund. Auch Angstpatienten berichten, dass Sie sich hier gut aufgehoben fühlen.

Durch die freundlichen und kompetenten Mitarbeiter und die angenehme Atmosphäre schwindet bei diesem Zahnarzt in Worms die Angst schnell. Der Inhaber Prof. Dhom selbst zieht ein positives erstes Fazit, und gibt an, die Kollegen seien zufrieden und der Kontakt zu den Patienten und Wormser Zahnarztkollegen sehr positiv.

Umfangreiches Leistungsangebot auch für Spezialfälle

Beeindruckend ist auch das Leistungsspektrum von Prof. Dhom und Kollegen als Zahnarzt in Worms. Neben den „normalen“ zahnärztlich-chirurgischen Leistungen wird hier zum Beispiel Röntgen mit der 3-D Röntgentechnik DVT angeboten. Darüber gehören Narkosebehandlungen, Kiefer- und Kieferhöhlenoperationen, Weisheitszahnbehandlungen, Knochenaufbau sowie die präprothetische Chirurgie, die Implantologie und auch Unfallerstversorgung zum Angebot.

Der Inhaber Prof. Dhom ist selbst engagiert in der Wissenschaft und war Präsident der größten wissenschaftlichen Zahnmedizinischen Fachgesellschaft Deutschlands. So wird im Behandlungszentrum viel Wert auf topmoderne Ausrüstung und Diagnose- und Behandlungstechniken gelegt, die dem neuesten Stand der Wissenschaft entsprechen.

Hoch qualifizierte Mitarbeiter und sehr gut ausgestattete Praxis

Genauso wichtig ist dem Inhaber selbstverständlich die Kompetenz der Mitarbeiter, die hoch qualifizierte und erfahrene Zahnärzte sind. Im Zentrum arbeiten 26 unterschiedlich spezialisierte Zahnärzte und insgesamt 120 Mitarbeiter.

Durch die hohe Qualität und das breite Leistungsspektrum bietet das Behandlungszentrum einen echten Mehrwert für die zahnärztliche Versorgung, vor allem im Bereich Implantologie, in Worms. Es entstand aus der guten Zusammenarbeit mit den Zahnärzten in Worms heraus, denn Prof. Dhom und Kollegen betreiben in Ludwigshafen und Frankenthal weitere Standorte, z. T. auch als Überweiserpraxen. Durch die Filiale in Worms wurde nun eine noch größere Nähe zu den Patienten in Worms hergestellt, und auch das Serviceangebot direkt in Worms vergrößert.

Mit den nun vier etablierten Zahnarztpraxen verfügen Prof. Dhom und Kollegen über geballte Kompetenz und ein starkes Netzwerk- in ganz Rehinland-Pfalz, unter anderem auch eine speziell ausgestattete Praxis für Kinderzahnsanierung und eine angegliederte Tagesklinik. So kann hier den Patienten der bestmögliche Service zur Verfügung gestellt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH (Juni 2021)

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt vier Standorte, die in Ludwigshafen, Frankenthal und Worms zu finden sind. Mit über 120 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Als einzige zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar ist die Praxis mit der Höchstbewertung von 3 Punkten in der Ärzteliste des Magazins Focus ausgezeichnet.

