Ein Winter(urlaub) der entspannten Sorte

Mit seinen tausend Quellen, steinigen Bergspitzen und sanft-grünen Weiten zieht das Raurisertal im Sommer Naturliebende aus allen Richtungen an.

Und auch der Winter spricht hier seine ganz eigene Sprache…

Schön entschleunigt geht’s an Wintertagen in dieser Ecke des Salzburger Landes zu. Trubel und Hektik? Fehlanzeige! Rauris rühmt sich vor allem für seinen sanften Wintertourismus, lädt Familien, Singles und Paare dazu ein, die unberührten Landschaften des rund 30 Kilometer langen Tals in aller Seelenruhe auszukosten. Sportlich wird’s dabei zur kalten Jahreshälfte allemal: Schneeschuhwandern durch die bezaubernde Landschaft des Nationalparks Hohe Tauern, Langlaufen oder auf Skitour gehen. Zweimal die Woche Nachtrodeln auf der beleuchteten Rodelbahn des örtlichen Familienskigebiets. Und auch das Skifahren fehlt im Rauris-Urlaub natürlich nicht! Auf den vielfältigen (und auf über 2.000 Meter Seehöhe gelegenen) Pisten der Rauriser Hochalmbahnen ist für jeden Wintersportler das Richtige dabei – egal ob jung, älter, geübt oder noch ganz frisch auf den Skiern. Ein Winter, wie er im Buche steht also. Und sämtliche wünschenswerte Aktivitäten dafür vereint in einem einzigen Tal.

Mittendrin im Paradies: das **** Hotel Alpina

Ganz nah dran an den Winterattraktionen des Tals hat Familie Prommegger im Herzen von Rauris das ideale Urlaubszuhause für ihre Gäste entstehen lassen. Hier werden Salzburger Gastfreundschaft, gutes Essen und vor allem Entspannung sowie wohltuender Schlaf großgeschrieben. Denn das gehört genauso zum Winterurlaub wie Skifahren und Co., finden die Gastgeber. Mit Zimmern für jeden Geschmack aus insgesamt zwölf Kategorien bieten sie jedem das passende kuschelige Nest mit freiem Blick in die Winterwelt. Suite-Schläfer genießen ihr ganz eigenes Spa auf dem Zimmer – alle anderen erfreuen sich am hauseigenen Wellness-Bereich mit Sauna, Infrarotkabine, Innenpool und Ruheraum. Kommt gerade recht nach einem langen aktiven Tag in der Rauriser Wintersonne!

**** Hotel Alpina Rauris

Marktstraße 4, A-5661 Rauris

