  • Eine Einladung die Welt des Highlife

    Highlife ist einer der bedeutendsten Musikstile Ghanas – und doch in Europa kaum bekannt. Epixode lädt dazu ein, diese faszinierende Musiktradition anhand von Vinyl-Schallplatten kennenzulernen.

    BildEine Einladung in die Welt des Highlife

    Highlife ist einer der bedeutendsten Musikstile Ghanas – und doch in Europa kaum bekannt. An diesem Abend lädt Epixode dazu ein, diese faszinierende Musiktradition anhand ausgewählter Vinyl-Schallplatten kennenzulernen. Dabei gibt er Einblicke in die afrikanische Kultur- und Musikgeschichte. Außerdem erzählt er von seinen persönlichen Begegnungen mit bedeutenden Musikerinnen und Musikern, die die Musikgeschichte Ghanas geprägt haben.

    Freuen Sie sich auf einen Abend mit Musik, Geschichten und Gesprächen, der zum Zuhören, Nachfragen und gemeinsamen Austausch einlädt.

    14. August | 19.00-21.00 Uhr | Eintritt auf Spendenbasis
    Sibyllastraße 15, 45136 Essen

    Mit dieser Veranstaltung eröffnet Epixode neue Perspektiven auf den Einfluss Afrikas auf die internationale Musik- und Kulturgeschichte.

    Mit den Spenden des Abends unterstützt Epixode zugleich sein Akademieprojekt – das weku-Projekt. Ziel des Projekts ist der Aufbau einer Kinderbibliothek und einer Musikschule in Ghana. Dort sollen junge Menschen Zugang zu Lese- und Schreibkompetenz, musikalischer Bildung sowie kreativen Entfaltungsmöglichkeiten erhalten. Das weku-Projekt möchte Talente fördern, kulturelles Erbe bewahren und Kindern die Möglichkeit geben, ihre musikalischen Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln.

    Link zur Veranstaltung: https://hofwerkstatt.de/programm/come-and-listen-to-ghana-with-epixode-traditional-music/

    Weitere Informationen zum weku-Projekt finden Sie in der beigefügten PDF-Datei.

    Link zur Pdf: https://hofwerkstatt.de/wp-content/uploads/2026/07/WEKU-PROP-GERM-26-kl.pdf

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hofwerkstatt
    Frau Gabriele Musebrink
    Sibyllastr. 15
    45136 Essen
    Deutschland

    fon ..: 0201 265767
    web ..: https://hofwerkstatt.de/
    email : mail@hofwerkstatt.de

    Die Hofwerkstatt bietet in einer klaren wie warmen Atmosphäre Raum zur Entfaltung an und lädt in unterschiedlicher Form zu Austausch, Kreativität und Begegnung mit sich und anderen ein: Malklassen, Workshops, Trainings, Übungseinheiten, Seminare, Vorträge, Ausbildungsgruppen, Ausstellungen präsentieren Bereiche wie Kunst, Coachings, Bewusstseinsarbeit, Meditations- wie meditativkörperliche Arbeit, Yoga und Seminare für Frauen.

    Pressekontakt:

    Hofwerkstatt Essen
    Frau Kerstin Lange
    Sibyllastr. 15
    45136 Essen

    fon ..: 0201 265767
    email : mail@hofwerkstatt.de


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