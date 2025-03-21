Eine Einladung die Welt des Highlife

Highlife ist einer der bedeutendsten Musikstile Ghanas – und doch in Europa kaum bekannt. Epixode lädt dazu ein, diese faszinierende Musiktradition anhand von Vinyl-Schallplatten kennenzulernen.

Eine Einladung in die Welt des Highlife

Highlife ist einer der bedeutendsten Musikstile Ghanas – und doch in Europa kaum bekannt. An diesem Abend lädt Epixode dazu ein, diese faszinierende Musiktradition anhand ausgewählter Vinyl-Schallplatten kennenzulernen. Dabei gibt er Einblicke in die afrikanische Kultur- und Musikgeschichte. Außerdem erzählt er von seinen persönlichen Begegnungen mit bedeutenden Musikerinnen und Musikern, die die Musikgeschichte Ghanas geprägt haben.

Freuen Sie sich auf einen Abend mit Musik, Geschichten und Gesprächen, der zum Zuhören, Nachfragen und gemeinsamen Austausch einlädt.

14. August | 19.00-21.00 Uhr | Eintritt auf Spendenbasis

Sibyllastraße 15, 45136 Essen

Mit dieser Veranstaltung eröffnet Epixode neue Perspektiven auf den Einfluss Afrikas auf die internationale Musik- und Kulturgeschichte.

Mit den Spenden des Abends unterstützt Epixode zugleich sein Akademieprojekt – das weku-Projekt. Ziel des Projekts ist der Aufbau einer Kinderbibliothek und einer Musikschule in Ghana. Dort sollen junge Menschen Zugang zu Lese- und Schreibkompetenz, musikalischer Bildung sowie kreativen Entfaltungsmöglichkeiten erhalten. Das weku-Projekt möchte Talente fördern, kulturelles Erbe bewahren und Kindern die Möglichkeit geben, ihre musikalischen Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln.

Link zur Veranstaltung: https://hofwerkstatt.de/programm/come-and-listen-to-ghana-with-epixode-traditional-music/

Weitere Informationen zum weku-Projekt finden Sie in der beigefügten PDF-Datei.

Link zur Pdf: https://hofwerkstatt.de/wp-content/uploads/2026/07/WEKU-PROP-GERM-26-kl.pdf

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hofwerkstatt

Frau Gabriele Musebrink

Sibyllastr. 15

45136 Essen

Deutschland

fon ..: 0201 265767

web ..: https://hofwerkstatt.de/

email : mail@hofwerkstatt.de

Die Hofwerkstatt bietet in einer klaren wie warmen Atmosphäre Raum zur Entfaltung an und lädt in unterschiedlicher Form zu Austausch, Kreativität und Begegnung mit sich und anderen ein: Malklassen, Workshops, Trainings, Übungseinheiten, Seminare, Vorträge, Ausbildungsgruppen, Ausstellungen präsentieren Bereiche wie Kunst, Coachings, Bewusstseinsarbeit, Meditations- wie meditativkörperliche Arbeit, Yoga und Seminare für Frauen.

Pressekontakt:

Hofwerkstatt Essen

Frau Kerstin Lange

Sibyllastr. 15

45136 Essen

fon ..: 0201 265767

email : mail@hofwerkstatt.de

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