  • Einschreiben, durchstarten, gewinnen: Semestergebühren fürs Onlinestudium sichern

    Studium ohne finanzielle Sorgen: Wer sich bis zum 31. Juli für ein Onlinestudium bei WINGS einschreibt, kann die Übernahme aller Semesterbeiträge für seine Regelstudienzeit gewinnen.

    BildWismar, 28.05.2026 – Egal ob Bachelor, Master oder MBA: Alle Studieninteressierten, die sich bis zum 31. Juli für einen der 39 Online- oder Fernstudiengänge einschreiben, nehmen automatisch an der Verlosung teil. WINGS übernimmt für zwei Gewinner:innen die kompletten Semestergebühren. Das umfasst ein Bachelorstudium im Gesamtwert von mindestens 9.300 Euro sowie ein Masterstudium im Gesamtwert von mindestens 9.600 Euro.

    Finanzielle Entlastung für Studierende
    Bereits seit 2021 schenkt WINGS jährlich seinen Gewinner:innen die Semestergebühren und dies zeigt im Studienalltag spürbare Wirkung. Im vergangenen Jahr ging das Los an Anna Wolf-Diederich: „Der Gewinn bedeutet für mich nicht nur eine große finanzielle Entlastung, sondern bietet vor allem auch wertvollen Rückenwind und Motivation. Ich freue mich riesig“, sagt die Potsdamerin die den Master Integrative StadtLand-Entwicklung studiert.

    Flexibel zum Abschluss – für Berufstätige und Abiturienten
    Das Portfolio von WINGS deckt eine große Bandbreite moderner Zukunftsfelder ab. Vom Bachelor IT-Forensik über den MBA Angewandte KI bis zu den Klassikern BWL und Wirtschaftspsychologie sind die staatlichen Hochschulabschlüsse maximal praxisnah konzipiert. Die digitalen Studienmodelle richten sich vorrangig an Berufstätige, die sich neben dem Job weiterqualifizieren möchten. Doch auch bei Abiturientinnen und Abiturienten gewinnen die flexiblen Bachelorprogramme von WINGS zunehmend an Beliebtheit, um ortsunabhängig und im eigenen Tempo zu studieren.
    Interessierte finden alle Infos zum Fernstudienangebot sowie die Teilnahmebedingungen zur Verlosung unter » wings.de/gewinnen

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    WINGS-Fernstudium
    Katharina Roese
    Philipp-Müller-Str. 12
    23966 Wismar
    Deutschland

    fon ..: 038417537237
    web ..: https://www.wings.hs-wismar.de/
    email : k.roese@wings.hs-wismar.de

    WINGS, ein Tochterunternehmen der Hochschule Wismar, ist der beliebteste Fernstudienanbieter Deutschlands. Aktuell sind mehr als 4.700 Fernstudierende sowie 300 Weiterbildungsteilnehmende aus ganz Deutschland, Europa und Übersee in 47 spezialisierten Online- und Fernstudiengängen sowie Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Gestaltung eingeschrieben. Akademischer Träger von WINGS ist die Hochschule Wismar. Sie verleiht die staatlichen Hochschulabschlüsse und Hochschulzertifikate.

    Pressekontakt:

    WINGS-Fernstudium
    Herr André Senechal
    Philipp-Müller-Str. 12
    23966 Wismar

    fon ..: 038417537471
    email : a.senechal@wings.hs-wismar.de


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