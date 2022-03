Online durchstarten mit einer Google-Ads-Agentur in Frankfurt

Sie möchten durch Suchmaschinenwerbung neue Kundinnen und Kunden für das eigene Unternehmen gewinnen? Mit der Google-Ads-Agentur Ströer Online Marketing sind Sie bestens beraten.

Wer mit dem eigenen Unternehmen online gefunden und neue Kundinnen und Kunden gewinnen möchte, stößt früher oder später auf das Thema Google Ads. Damit ist die bezahlte Suchmaschinenwerbung von Google gemeint, mit der es Firmen unter die ersten Anzeigen der Ergebnisliste schaffen. Doch wie schafft man es nach oben und damit direkt in das Sichtfeld von Internetnutzerinnen und -nutzern? Ströer Online Marketing, die Google-Ads-Agentur in Frankfurt, steht kleinen und mittelständischen Unternehmen mit dem nötigen Fachwissen zur Seite. Mit der Erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen Google-Ads-Kampagnen begleitet die Agentur Firmen verschiedenster Branchen beim Einstieg in die Online-Welt.

Mit Google Ads das eigene Angebot bewerben

Nicht nur große Unternehmen, auch kleine Betriebe können sich das Potenzial der weltweit meistgenutzten Suchmaschine zunutze machen. Dann auf Google lassen sich zielgenaue Anzeigen schalten, um Kundinnen und Kunden lokal, national oder international anzusprechen. Das weckt nicht nur die Aufmerksamkeit für eigene Dienstleistungen und Produkte, sondern lässt Interessierte zu echter Kundschaft werden.

Denn Ströer Online Marketing erstellt nicht nur die Werbeanzeigen, sondern verfügt über eine spezialisierte Webdesign-Abteilung, die eine dazu passende Website erstellt. Diese wird für Desktop und Mobilgeräte konzipiert, sodass potenzielle Kundschaft direkt Kontakt zum werbenden Betrieb aufnehmen kann.

Google Ads: Was sind die Vorteile?

Um die eigenen Marketingziele zu erreichen, gibt es kaum eine effizientere Lösung. Die Werbeplattform Google Ads bietet die Möglichkeit, ein individuelles Budget für die Werbeanzeigen festzulegen. Somit arbeiten werbende Unternehmen mit planbaren Kosten und entscheiden selbst, wann und für wen die Anzeigen ausgespielt werden sollen. Dadurch wird das eigene Angebot nur den Nutzerinnen und Nutzern angezeigt, die auch tatsächlich nach der entsprechenden Dienstleistung gesucht und ein echtes Interesse haben.

Ein weiterer Pluspunkt: Der Erfolg der Maßnahmen kann jederzeit transparent nachverfolgt werden. Bei Bedarf kann die Kampagne jederzeit angepasst werden, um die gewünschten Kontakte zu generieren. Unternehmen haben somit immer die wichtigsten Kennzahlen und Kosten im Blick.

Deutschlandweit an 10 Standorten vertreten

Nicht nur Firmen aus der Metropole Frankfurt finden mit Ströer Online Marketing einen professionellen Ansprechpartner in ihrer Nähe. Denn die Agentur ist deutschlandweit an 10 Standorten und damit immer in der Nähe der werbenden Unternehmen präsent. Mit branchenübergreifender Expertise und spezialisierten Online-Marketing-Managerinnen und -Managern ist die Ads-Agentur einer der führenden Anbieter für Online-Marketing in Deutschland.

Die Standorte im Überblick:

– München

– Hannover

– Stuttgart

– Berlin

– Essen

– Frankfurt

– Hamburg

– Köln

– Leipzig

– Nürnberg

Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Termin an einem unserer Standorte!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ströer Online Marketing

Herr Jens Mauch

Platz der Einheit 1

60327 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 247 419 260 8 150

fax ..: 069 2474 192 629

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/standorte/frankfurt/google-ads/

email : info@regiohelden.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

