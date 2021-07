ELA Bürocontainer für wachsendes Unternehmen: Neue Räumlichkeiten für neue Mitarbeiter

ELA Container liefert kurzfristig mobile Büroräume auf Containerbasis für wachsendes Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Der Kunde zeigt sich begeistert vom Komfort, Raumklima und ELA Service.

Wasser rein, Wasser raus – so beschreibt das erfolgreiche Familienunternehmen TECE aus Emsdetten seine Kernkompetenz. „Ähnlich einfach ist es bei ELA Container“, erklärt Area Sales Manager Simon Harenkamp. „Raumcontainer geliefert, Raumcontainer einsatzbereit.“ Vielleicht ist das der Grund für die fruchtbaren Kundenbeziehung zwischen dem global tätigen Hersteller für Sanitärsysteme und dem Raumspezialisten aus Haren. Denn erst kürzlich erweiterte TECE seine Büroräumlichkeiten mit den modularen Raumlösungen von ELA Container.

„Die Neugier für die Welt unserer Kunden führt uns zu durchdachten Produkten und Services“, erklärt Ludger Münstermann, Leiter Facility & Instandhaltung bei TECE. Diese Haltung hat scheinbar Erfolg, denn das Unternehmen stellte weitere Mitarbeiter ein. „Aufgabe für ELA war es, für die neuen Mitarbeiter kurzfristig Büroarbeitsräume einzurichten, in denen sie sich wohlfühlen und effizient arbeiten können“, sagt Harenkamp. „Die ELA Bürocontainer in extrabreiter Ausführung sind dafür ideal.“

Gemeinsam mit dem Kunden plante ELA die Raumlösung bestehend aus 18 Premiummodulen und mit einer Nutzfläche von 300 Quadratmetern optisch passend zum Bestandsgebäude des Unternehmens. Mit weißer Außenlackierung und umlaufender Attika in schwarz fügt sich der neue Bürokomplex perfekt in die Kulisse des Firmengeländes ein. Innen sind die Räume hell gestaltet, große Fensterflächen lassen Tageslicht herein. Für ein angenehmes Raumklima sorgen die mitgelieferten Split-Klimageräte zum Kühlen und Heizen.

„Gute Optik, Akustik und Raumluftqualität sind wesentliche Erfolgsfaktoren für Büroräume auf Containerbasis“, so Harenkamp. „Aus mehr als vierzig Jahren Erfahrung in der Raumcontainerentwicklung wissen wir bei ELA, worauf es ankommt.“ Gesundheitsfreundliche Materialien, langlebige Ausführung und ein großer Pool an Zubehör machen ELA zu einem erfolgreichen Anbieter von Modulräumen für jeden Bedarf. Schnell geliefert können sie an jedem Ort aufgestellt werden.

So auch bei TECE. „ELA hat uns hier in wenigen Wochen eine sehr schöne Containeranlage aufgebaut. Die Beratung, Angebotserstellung und Betreuung wurde hochprofessionell und schnörkellos durchgeführt“, so Münstermann. „Auch wurden individuelle Änderungswünsche jederzeit und schnell umgesetzt. Die Lieferung erfolgte termingerecht und die Montage wurde von einem kompetenten Team durchgeführt. Alles bestens.“

Das weltweit tätige Familienunternehmen ELA Container hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 40.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 18 Standorten und über 950 Mitarbeitern, darunter 40 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Den jeweiligen ELA Ansprechpartner findet man auf der Website www.container.de.

