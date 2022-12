ELA Container gewinnt den Red Dot Award 2022

Das international agierende Unternehmen ELA Container wurde für die Jubiläumskampagne „Macher mit Kopf, Hand & Herz“ mit dem Red Dot Award 2022 ausgezeichnet.

Die rund 30-teilige Videoreihe, in der die Menschen bei ELA im Rampenlicht stehen, konnte die internationale Fachjury in der Kategorie „Brands & Communication Design“ überzeugen.

Mit dem Erhalt des Red Dot Award 2022 zählt die Kampagne zum 50-jährigen Bestehen des Mobilraumspezialisten ELA Container zu den herausragendsten und kreativsten seiner Kategorie.

„Mit unserer Videokampagne wollen wir zeigen, welche Menschen hinter ELA stecken, was sie bewegt und welchen besonderen Spirit wir bei ELA haben. Die positive Resonanz und diese tolle Auszeichnung machen uns sehr stolz“, sagt Günter Albers, geschäftsführender Gesellschafter der ELA Container GmbH.

Unter dem Motto „Macher mit Kopf, Hand und Herz seit 1972“ geben rund 30 Mitarbeiter in kurzen Videoporträts einen Einblick in ihre Arbeit und ihre persönliche Geschichte. Vom Ingenieur mit grünem Daumen, dem Controller mit Reiselust oder dem Kraftfahrer mit eigenem Stil – jeder erzählt von seinen eigenen Erfahrungen mit ELA und nimmt den Zuschauer mit durch seinen Alltag. Die Videoreihe ist über die Jubiläumsseite 50years.container.de aufrufbar.

Die Kampagne entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur schmitz Visuelle Kommunikation aus Wuppertal.

Bereits 2020 konnte ELA Container einen Red Dot Award für den neuen Markenauftritt gewinnen. Das Siegerlabel für hohe Designqualität verfügt über ein internationales Renommee und ist in allen wichtigen Märkten präsent. Eine Jury aus internationalen Design-Experten bewertete auch in diesem Jahr mehrere Tausend eingereichte Projekte. Der Red Dot Award gilt als einer der größten Design-Wettbewerbe der Welt.

Seit Oktober sind alle ausgezeichneten Marken und Kommunikationsarbeiten in der Online-Ausstellung auf der Red Dot-Website zu sehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Der international agierende Familienbetrieb ELA Container hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 50.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Raumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 20 Standorten und über 1.200 Mitarbeiter, darunter 40 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Den jeweiligen ELA Fachberater findet man unter www.container.de.

Pressekontakt:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die häufigsten Fehler beim Schlafen, die dem Rücken schaden