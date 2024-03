Elysium pour Femme von Roja London

Das weibliche Paradies?

„Ich stellte mir eine Welt vor, in der es eine Fülle bunter Früchte und Blumen voller Nektar gibt. Strahlend und erhebend.“ – Roja Dove

Mit einem starken, unabhängigen Geist herrscht unsere Heldin über die weiten Ebenen der Elysium-Felder und bahnt sich ihren eigenen Weg durch diese fantastische Landschaft. Durch ihre Berührung erwachen die Blumen auf ihre schönste und duftendste Weise und werfen ein Kaleidoskop von Farben über den Horizont. Elysium ist ein erfrischendes Parfum mit einer Fülle von Geschenken aus der Natur. Es ist eine ätherische Mischung aus köstlichen Früchten und transparenten Blumen, die in einer weichen Moschuswolke schweben. Die Elysium-Trägerin verwandelt sich von einer Heldin in eine göttliche Göttin, und das Paradies, das sie bewohnt, ist ganz ihr eigenes.

„Wer Roja Parfums kennt, kennt das Wort Elysium. Ich musste nachdenken: „Wie könnte sich das Paradies für eine Frau anfühlen“? Ich wollte, dass dieser Duft Präsenz zeigt – wie eine innere Stärke – also habe ich mit Vanille, Sandelholz und Moschus etwas Gewicht in die Basis gebracht. Abgerundet habe ich das Ganze mit einem Hauch von Rosa Pfeffer, um diesem neuen Elysium-Erlebnis einen zusätzlichen Hauch von Magie zu verleihen.“

Duftpyramide:

Key Ingredients: Mandarine, Pfirsich, Pfingstrose, Veilchen, Zyklamen, Moschus Kopfnote: Bergamotte, Mandarine, Brombeere, Pfirsich

Herznote: Geranie, Pfingstrose, Veilchen, Maiglöckchen, Ylang Ylang, Jasmin, Freesie, Zyklamen, Magnolie

Basisnote: Rosa Pfeffer, Zedernholz, Sandelholz, Vanille, Moschus

Erhältlich ab April 2024 in Deutschland, Österreich und der Schweiz in ausgewählten Parfümerien, Konzept Stores und Kaufhäusern.

Elysium pour Femme EdP 75ml – UVP – EUR300,00

https://www.rojaparfums.com/products/elysium-femme

ROJA LONDON ist ein unabhängiges britisches Parfumhaus, das vom Parfümeur Roja Dove gegründet wurde. ROJA LONDON kreiert Düfte mit starkem Charakter verwendet luxuriöse Inhaltsstoffe und feinste Handwerkskunst, um Geschichten zu erzählen, die weltweit Resonanz finden. Für jedes Produkt – von Signaturdüften über Kerzen bis zu Raumdüften – werden die feinsten Inhaltsstoffe in höchster Qualität verwendet. ROJA PARFUMS Düfte wecken Gefühle und kreieren Erinnerungen, sie werden letztendlich zu einer Erweiterung der Persönlichkeit der Menschen, von denen sie getragen werden.

Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

fon ..: +49 211 43638012

email : laurence@qds-pr.com

