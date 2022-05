Embargo und Sanktionen: EU Sanction Tool

Während EU-Sanktionen grundsätzlich in Nicht-EU-Ländern wirken, da sie ein Instrument der Außenpolitik sind, gelten die Maßnahmen nur innerhalb der EU-Rechtsprechung.

Mit anderen Worten, die ihnen auferlegten Verpflichtungen gelten für EU-Bürger oder Personen, die sich in der EU befinden oder hier geschäftlich tätig sind. Die Aufgabe der Durchführung von Untersuchungen zu potenziellen Verstößen obliegt den Mitgliedstaaten und ihren zuständigen nationalen Behörden.

Die Mitgliedstaaten müssen über wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen verfügen und diese bei Verstößen gegen EU-Sanktionen durchsetzen. Mit dem EU Sanction Tool wird ein kostenfreies Tool zur Bewertung von EU Sanktionen und der Vermeidung von Umgehungen bereitgestellt. Die bei Embargo und Sanktionen zu beachtenden Sorgfaltspflichten hat die EU Kommission nun in einzelnen Punkten präzisiert.

1. Welchen Sorgfaltspflichten müssen die Wirtschaftsbeteiligten in der EU einhalten, um der Verpflichtung zum Einfrieren von Vermögenswerten und dem Verbot der Bereitstellung von Mitteln für gelistete Personen und Organisationen nachzukommen?

Die geltenden EU-Verordnungen verpflichten die Wirtschaftsbeteiligten in der EU (und die Wirtschaftsbeteiligten, die in der EU geschäftlich tätig sind) zur Einhaltung der Verpflichtung zum Einfrieren von Vermögenswerten und des Verbots, Gelder und wirtschaftliche Ressourcen direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.

Die Mittel (Sorgfaltspflicht), die von den Wirtschaftsbeteiligten eingesetzt werden, um die Einhaltung der oben genannten Verpflichtungen und Verbote zu gewährleisten, sind in den EU-Rechtsvorschriften nicht weiter spezifiziert. Die Marktteilnehmer in der EU müssen eine angemessene Sorgfaltsprüfung durchführen, die auf die Besonderheiten ihrer Geschäftstätigkeit und das damit verbundene Risiko abgestimmt ist.

Es obliegt jedem Wirtschaftsbeteiligten, ein Programm zur Einhaltung der EU-Sanktionen zu entwickeln, umzusetzen und regelmäßig zu aktualisieren, das seine individuellen Geschäftsmodelle, geografischen Tätigkeitsbereiche und Besonderheiten sowie die damit verbundene Risikobewertung in Bezug auf Kunden und Mitarbeiter berücksichtigt.

2. Was haben die EU Behörden in Bezug auf die Sorgfaltspflicht empfohlen?

Zur Sorgfaltspflicht bei Geschäften mit dem Iran wird ein risikobasierter Ansatz empfohlen, der aus einer Risikobewertung, einer mehrstufigen Sorgfaltspflicht und einer laufenden Überwachung besteht.

Die Sorgfaltspflicht kann insbesondere darin bestehen, die Begünstigten von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen anhand von Sanktionslisten und negativen Medienrecherchen zu überprüfen. Negative Medienrecherchen beziehen sich auf Recherchen im Internet und in den Nachrichten (Medienrecherchen), um Beweise dafür zu finden, dass ein Vertragspartner, auch wenn er nicht benannt ist (also die Überprüfung anhand der Sanktionsliste besteht), tatsächlich von einer benannten Person kontrolliert wird (z. B. Nachrichten in der lokalen Presse, dass ein Unternehmen von einem syrischen Geschäftsmann kontrolliert wird) (negativ).

Eine Bewertung kann mit dem EU Sanction Tool vorgenommen werden.

Dieses Tool soll EU-Wirtschaftsakteure , insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), unterstützen, die daran interessiert sind, Geschäfte mit dem Iran zu tätigen. Die Entwicklung des EU-Sanktionsinstruments („Tool“) wurde im Rahmen des Partnerschaftsinstruments finanziert, das vom Dienst für außenpolitische Instrumente der Europäischen Kommission verwaltet wird . Das Tool bietet eine leicht zugängliche Informationsquelle über restriktive Maßnahmen der EU . Sein Ziel besteht darin, eine erste allgemeine und unverbindliche Orientierungshilfe zu geben, um EU-Wirtschaftsakteuren, insbesondere EU-KMU, dabei zu helfen, Geschäftsvorhaben in vollem Bewusstsein und unter Einhaltung der restriktiven Maßnahmen der EU gegen den Iran zu verfolgen.

Das Tool ist in vier Teile gegliedert :

Der erste Teil bestimmt, ob das Tool auf einen bestimmten EU-Wirtschaftsakteur anwendbar ist, der daran interessiert ist, Geschäfte mit dem Iran zu tätigen;

Der zweite Teil bestimmt, ob es dem EU-Wirtschaftsteilnehmer gestattet ist, mit dem vorgeschlagenen Geschäftspartner im Iran zusammenzuarbeiten;

Der dritte Teil enthält eine Bewertung, ob die geplante Aktivität mit Beteiligung des Iran mit den restriktiven Maßnahmen der EU vereinbar ist; und

Der letzte Abschnitt, Fazit, enthält eine Zusammenfassung aller anwendbaren Beschränkungen basierend auf den gegebenen Antworten.

3. Die Gefahr der Umgehung von Exportverboten durch Länder, die sich den Bemühungen der EU und ihrer Partner nicht angeschlossen haben, ist groß. Was unternimmt die Europäische Kommission, um sicherzustellen, dass Russland die Sanktionen nicht auf diese Weise umgeht?

Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates sieht vor, dass es verboten ist, wissentlich und absichtlich an Aktivitäten teilzunehmen, die eine Umgehung der Verbote der Verordnung bezwecken oder bewirken. Die Durchsetzung dieser Bestimmungen ist in erster Linie Sache der nationalen Durchsetzungsbehörden, und alle Hinweise oder Informationen über mögliche Umgehungen sollten ihnen aktiv gemeldet werden.

Im Einklang mit dieser nationalen Durchsetzungskompetenz wird die Kommission mit den zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, wenn sie Informationen über eine mögliche Umgehung erhält. Schließlich hat die Kommission vor kurzem ein EU-Instrument für die Meldung von Sanktionsverstößen, einschließlich der Umgehung von Sanktionen, eingerichtet, das die Meldung möglicher Sanktionsverstöße erleichtern soll.

Das Tool ist hier verfügbar: https://ec.europa.eu/info/sanctions_en#whistleblower

