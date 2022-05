Leistungsantrag für ukrainische Geflüchtete online

Die akute Notlage der aus der Ukraine ankommenden Menschen hat die beiden IT-Anbieter dazu veranlasst, ein Hilfsmittel anzubieten, das den Zugang zu Sozialleistungen deutlich vereinfacht.

Geflüchtete aus der Ukraine haben Anspruch auf Sozialleistungen. Damit sie diese Leistungen schnell und unkompliziert bei der zuständigen Behörde beantragen können, steht ab sofort allen Betroffenen ein Onlineformular zur Verfügung. Das Antragsformular ist über die Webseite https://antrag-uk.prosoz.de zu erreichen und ist in ukrainischer, russischer und deutscher Sprache abrufbar. Eingesetzt werden kann das Formular bundesweit für die Beantragung der entsprechenden Sozialleistungen am momentanen Aufenthaltsort.

Die Lösung ist eine gemeinsame Initiative der Prosoz Herten GmbH, mit deren Fachverfahren ein Großteil der deutschen Sozialämter Sozialleistungen bearbeitet, und der XIMA Media GmbH, welche die webbasierte Formular- und Prozessmanagement-Software FORMCYCLE anbietet. Die akute Notlage der aus der Ukraine ankommenden Menschen hat die beiden IT-Anbieter dazu veranlasst, ein Hilfsmittel anzubieten, das den Zugang zu Sozialleistungen deutlich vereinfacht. „Wir haben hier eine große Dringlichkeit gesehen und uns entschlossen einen Online-Service einzurichten. Für die schnelle Bereitstellung haben sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herausragend engagiert. Wir sind davon überzeugt, den Betroffenen damit einen leichteren Zugang zu den für Sie notwendigen Unterstützungsleistungen zu ermöglichen.“, so Prosoz-Geschäftsführer Arne Baltissen.

Mit dem Onlineformular kann ein Antrag auf die soziale Grundsicherung in wenigen Schritten ausgefüllt werden, z. B. über ein Smartphone. In der Ausnahmesituation, in der sich die ankommenden Menschen befinden, kann dies eine große Erleichterung bedeuten. Nach dem Ausfüllen werden die Antragsteller*innen umgehend darüber informiert, welche zuständige Stelle den Antrag bearbeiten kann. Den bearbeitenden Kommunen bietet Prosoz zudem an, die bereitgestellten Informationen digital abrufen zu können. Sozialämter und kommunale Jobcenter, die Prosoz-Software einsetzen, können maßgebliche Daten direkt in die Sachbearbeitung importieren, womit die Bearbeitung zusätzlich beschleunigt wird.

Zum Hintergrund: Die EU hat mit Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG am 4. März die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine sofortige Aufenthaltserlaubnis und vorübergehenden Schutz erhalten. Damit haben sie Anspruch auf Leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes und für Unterkunft, Verpflegung oder medizinische Versorgung. Zuständig für die Gewährung dieser Leistungen sind die Sozialämter am Unterkunftsort und für erwerbsfähige Antragsteller ab 01.06.2022 die örtlichen Jobcenter. Auf diese Weise sollen eine schnelle Aufnahme und Versorgung der geflüchteten Menschen sichergestellt werden. In der Bundesrepublik Deutschland sind schätzungsweise bereits ca. 600.000 Geflohene aus der Ukraine angekommen.

Über Prosoz

Mit innovativen Lösungen, hoher Beratungskompetenz und praxisorientierter Qualifizierung hat sich Prosoz in den zurückliegenden drei Jahrzehnten zum führenden Software- und Beratungshaus für kommunale Verwaltungen entwickelt. In den Bereichen Arbeit und Soziales, Kinder- und Jugendhilfe sowie Bauen und Umwelt setzt das Unternehmen neben neuen Technologien und modernen IT-Infrastrukturen auf fundierte Fachkenntnisse aus der Verwaltungspraxis.

