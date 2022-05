IPEVO präsentiert: Uplift Magnetic – Magnetischer Multi-Winkelarm für iPhone 12 und neuere Modelle

Uplift Magnetic ist für 94 Euro bei Amazon erhältlich.

Videogespräche mit Freunden, Online-Treffen mit Kunden, Online-Unterricht, das Folgen von Demonstrationsvideos beim Kuchenbacken, Essen beim Filmgucken, das Filmen von Zeitrafferaufnahmen … Es gibt zahlreiche Situationen, in denen man sein Handy benutzen möchte, ohne es dabei in der Hand halten zu müssen. Hier kommt der brandneue Uplift Magnetic Multi-angled Arm von IPEVO ins Spiel.

Uplift Magnetic ist mit dem stärksten N52-Magneten ausgestattet und bietet eine starke Magnetkraft für Smartphones mit einem Gewicht von bis zu 0,66 Pfund. Der Sockel besteht aus einer soliden Aluminiumlegierung, wodurch Stabilität und Robustheit optimiert werden. Dadurch können Sie Ihr Smartphone mit einer Hand auf dem Ständer befestigen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass er wackelt oder umfällt.

Uplift Magnetic verfügt über drei Gelenke, die unabhängig voneinander in verschiedenen Winkeln eingestellt werden können, sowie über eine um 360 Grad drehbare Magnethalterung. Uplift Magnetic gestattet es Ihnen, die Winkel und Höhen frei und kinderleicht einzustellen. Bei der Arbeit kann der Benutzer das Telefon problemlos zwischen Hoch- und Querformat umstellen, um beispielsweise während einer Telefonkonferenz einen Papierentwurf oder eine Buchseite auf dem Schreibtisch zu zeigen. Zu Hause kann er sich bequem einen Lehrfilm ansehen, ohne dabei den Kopf senken zu müssen. Dies sind nur ein paar Beispiele für den Komfort und die Flexibilität, die Ihnen Uplift Magnetic bietet.

Besitzer eines iPhone 12 oder neueren Modells können dank der eingebauten magnetischen Funktionen die Vorzüge von Uplift Magnetic unmittelbar genießen. Besitzer anderer Handymodelle können zu seiner Nutzung den kostenlosen runden magnetischen Aufkleber an der Hülle Ihres Handys anbringen.

Uplift Magnetic ist für 94 Euro bei Amazon erhältlich. Überzeugen Sie sich jetzt selbst von der Flexibilität, die der Uplift Magnetic Ihnen bietet.

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte: https://global.ipevo.com/de/products/uplift-magnetic

Über IPEVO:

IPEVO gibt Pädagogen und anderen Fachkräften kompakte Lehr- und Kommunikationstechnologie, die vielseitig einsetzbar und unschlagbar günstig ist, an die Hand. IPEVO stellt die übliche technische Ausstattung von Unterrichtsräumen – sperrig, teuer, spezialisiert und kompliziert – weit in den Schatten, indem es einfache, flexible Lösungen für das interaktive Unterrichten, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in den Unterrichtsräumen und an den Arbeitsplätzen von heute liefert. Es ist die Mission von IPEVO, hochmoderne Kommunikationstechnologie für alle Menschen zugänglich und verfügbar zu machen.

