Endloser Sommer im Paradies: Exklusive Vorteile für Cinnamon DISCOVERY Mitglieder auf den Malediven

Malediven – Die Magie eines Sonnenaufgangs über dem Indischen Ozean ist unvergleichlich: sanfte Gold- und Rosatöne tauchen das Meer in ein spektakuläres Farbenspiel.

Jetzt, da der Sommer naht, lädt Cinnamon Hotels & Resorts dazu ein, dieses Paradies ohne Einschränkungen zu erleben – ganz nach den eigenen Vorstellungen und für so lange, wie man es wünscht.

Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Cinnamon DISCOVERY Mitglieder exklusive Privilegien für ihren Aufenthalt. Wer zwischen dem 1. März und 31. März 2025 bucht, kann seine Traumreise jederzeit zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober 2025 antreten – inklusive kostenfreier Transfers und einer Reihe von Vorteilen, die den Aufenthalt noch unvergesslicher machen.

Luxus, der keine Wünsche offenlässt

Schon bei der Ankunft erwartet die Gäste eine herzliche Begrüßung mit einer besonderen Aufmerksamkeit. Ein kostenfreies Zimmer-Upgrade sorgt für noch mehr Komfort und Exklusivität. Mitgliedern eröffnet sich zudem die Möglichkeit, in einer stilvollen Suite mit erstklassiger Ausstattung zu übernachten.

Auch das Erlebnisprogramm verspricht unvergessliche Momente: Ob es ein romantisches Vier-Gänge-Dinner am Strand ist, tagsüber eine Inselhopping-Tour zu den verborgenen Schätzen der Malediven oder die Entspannung auf einer traditionellen Dhoni-Fahrt, die von einer Delfinbeobachtung gekrönt wird – all das macht den Urlaub zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Die beste Zeit für Abenteuer und Erholung

Zwischen Mai und Oktober entfalten die Malediven ihre ganze Vielfalt: Perfekte Bedingungen für Surfer, atemberaubende Begegnungen mit der bunten Meereswelt und unvergleichliche Momente der Ruhe erwarten die Besucher. Ob beim Schnorcheln mit Meeresschildkröten, Tauchen an weltberühmten Riffen oder Entspannen auf einsamen Inseln – hier wird jeder Aufenthalt zu einer unvergesslichen Reise.

Jetzt buchen und die Malediven mit Cinnamon DISCOVERY erleben

Ob Entspannung oder Abenteuer – mit diesem exklusiven Angebot für GHA DISCOVERY Mitglieder kann man den endlosen Sommer auf den Malediven genießen. Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumreise mit Cinnamon Hotels & Resorts und lassen Sie sich von der Schönheit dieses tropischen Paradieses verzaubern.

Aktion für Cinnamon DISCOVERY Mitglieder buchbar zwischen 1. und 31. März 2025, Reisezeitraum zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober 2025. Inklusive Transfers, Zimmer-Upgrade und Spezial-Events.

Jetzt buchen und exklusive Vorteile sichern!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Nastasi

Herr Alexander Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

Deutschland

fon ..: 06202 / 945 30 85

web ..: https://marketing-nastasi.de

email : info@marketing-nastasi.de

Über Cinnamon Hotels & Resorts

Cinnamon Hotels & Resorts ist eine facettenreiche Hotelkette mit Standorten in Sri Lanka und den Malediven. Als Teil von John Keells Holdings PLC, einer der größten börsennotierten Unternehmensgruppen Sri Lankas, ist Cinnamon Hotels & Resorts in zahlreichen Branchen tätig – von Tourismus, Transport und Immobilien über Lebensmittelhandel, Finanzdienstleistungen und IT bis hin zu Business Process Operations und Plantagen.

Cinnamon Hotels & Resorts steht für erstklassige Gastfreundschaft, geprägt von Komfort, Kreativität und inspirierendem Erleben. Jedes Hotel ist so konzipiert, dass es die einzigartige Umgebung, Kultur und Traditionen der jeweiligen Region widerspiegelt. Von Dschungel-Lodges über luxuriöse Stadthotels bis hin zu Wasservillen auf den Malediven und Strand-Chalets in Sri Lanka – jede Unterkunft lädt zu einer unvergesslichen Reise voller Entdeckungen ein.

Mit vier City-Hotels in Colombo, darunter das neue Cinnamon Life at City of Dreams – Sri Lankas erstes integriertes Resort -, acht Resorts in Sri Lanka und vier Resorts auf den Malediven, ist Cinnamon Hotels & Resorts der ideale Begleiter, um die „Perle des Indischen Ozeans“ und die faszinierende „Smaragdinsel“ in ihrer ganzen Schönheit zu erleben.

Pressekontakt:

Cinnamon Hotels & Resorts

Herr Sandharu Ferdinando

Vauxhall Street 186

02 Colombo

fon ..: (+94) 77 335 5053

email : sandharu@cinnamonhotels.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

