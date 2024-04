Cinnamon Hotels & Resorts enthüllen die ultimative Sommer-Bucketlist für die Malediven

Male, Malediven: Der Sommer bietet die perfekte Gelegenheit, buchstäblich in neue Abenteuer einzutauchen.

Von Schnorchelausflügen mit Schildkröten, über das Surfen auf den Wellen bis hin zum Erkunden der eindrucksvollen Korallenwelten der Malediven – die Bucketlist für den Sommer von Cinnamon Hotels & Resorts ist prall gefüllt mit Aktivitäten, die jeden Reisetyp ansprechen.

Das Ellaidhoo Maldives by Cinnamon, umgeben vom siebtgrößten Korallenriff der Welt und einem der Top 100 Tauch- und Schnorchelspots weltweit, liegt nur 20 Meter vom Strand entfernt. Hier findet sich neben einer großen Palette an Entspannungsmöglichkeiten auch eine faszinierende Unterwasserlandschaft, die die Heimat vielfältiger Korallen ist. Auch große Meerestiere wie Mantarochen finden hier die idealen Lebensbedingungen. Eine kurze Bootsfahrt entfernt ist es möglich, Delfine in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten.

Im Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives, das eine der größten flachen Lagunen besitzt und eine malerische Kulisse für Fotoshootings bietet, wartet auf Paare in ihren Überwasservillen oder Strandvillen eine Flasche Wein und ein Obstkorb. Das Resort ermöglicht es, den Luxus des Barfußgehens am romantischen Strand zu genießen, köstliche Mahlzeiten zu sich zu nehmen oder an Aktivitäten wie Fischen, Delfinsafaris oder Kajakfahren teilzunehmen. Die Platinum Island, eine ausschließlich für Erwachsene zugängliche Zuflucht, ist der ideale Rückzugsort für Paare in den Flitterwochen und verfügt über einen privaten Pool, das Manzaru Restaurant, die Vevu Bar und Lounge sowie luxuriöse Platinum Beach Bungalows. Eine Reihe von Spa-Behandlungen, einschließlich Ganzkörpermassagen und Fußmassagen, steht bereit, um den Gästen ultimative Entspannung zu bieten.

Das Cinnamon Dhonveli Maldives, direkt am bekannten Surfspot Pasta Point gelegen, bietet nicht nur spektakuläre Overwater-Suiten, sondern auch ein breites Angebot an Aktivitäten. Dazu zählen Spa-Behandlungen für Paare, romantische Sonnenuntergangskreuzfahrten und private Abendessen am Strand. Für die aktiven Urlauber stehen Optionen wie Jetski, Wasserski, Windsurfen oder Segeln bereit. Das Tauchzentrum des Resorts bietet zudem Kurse für alle Erfahrungsstufen an, um die faszinierende Unterwasserwelt zu erkunden.

Das Cinnamon Velifushi Maldives lockt mit einer exklusiven Schnorcheltour um das Keyodhoo-Schiffswrack. Die farbenprächtigen Korallen, die das Steuerhaus des Kapitäns, den Laderaum und das Hauptdeck bedecken, sind Heimat einer Vielzahl von Meereslebewesen, darunter Anthias, Zackenbarsche und Rotfeuerfische.

Mit einer Auswahl an vier Direktbuchungsvorteilen und einem Mindestaufenthalt von sieben Nächten laden Cinnamon Hotels & Resorts dazu ein, Abenteuer, Romantik und Erkundungstouren auf den Malediven zu erleben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cinnamon Hotels & Resorts – Maldives Head Office

Frau Deshanee Wijayasinghe

02nd Floor, H. Maizan Building 1

20252 Sosun Magu

Malediven

fon ..: +94772838828

web ..: https://cinnamonhotels.com

email : info@marketing-nastasi.de

Cinnamon Hotels & Resorts ist eine vielseitige Hotelkette, die Standorte in Sri Lanka und den Malediven umfasst und ein Mitglied der John Keells Holdings PLC ist, einem der größten börsennotierten Multikonzerne in Sri Lanka mit vielfältigen Engagements in Bereichen wie Freizeit, Transport, Immobilien, Verbraucherlebensmittel & Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie, Geschäftsprozessoperationen bis hin zu Plantagen.

Cinnamon Hotels & Resorts steht für den Gipfel der srilankischen Gastfreundschaft durch Komfort, Kreativität, Entdeckungstouren und andere inspirierende Erlebnisse. Jede Unterkunft ist darauf ausgelegt, die lokale Umgebung, den Charakter, die Kultur und die Traditionen des Ortes, der sie beherbergt, zu präsentieren. Von Dschungel-Cabanas bis zu städtischem Luxus, von Wasser-Villen auf den Malediven bis zu Strand-Chalets in Sri Lanka – jedes Resort ist darauf ausgerichtet, Sie auf eine unvergessliche Reise voller Entdeckungen zu führen. Mit drei Stadtobjekten in Colombo, acht Resortanlagen in Sri Lanka und vier Resorts auf den Malediven sowie einer Vielzahl von neuen und spannenden Projekten am Horizont ist Cinnamon Hotels & Resorts Ihr Partner und treuer Wegweiser zum „Juwel des Indischen Ozeans“ und seiner zeitlosen und faszinierenden „Smaragdinsel“.

Pressekontakt:

Cinnamon Hotels & Resorts – Maldives Head Office

Frau Deshanee Wijayasinghe

02nd Floor, H. Maizan Building 1

20252 Sosun Magu

fon ..: +94772838828

email : deshanee@cinnamonhotels.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lampenwelt.de präsentiert Lichtideen für Loungeflair und Poolside-Chic.