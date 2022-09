Entspannter im Wartezimmer – Beruhigende Bilder und Kunstwerke in Arztpraxen

Naturbilder in Praxisräumen und Wartezimmern verkürzen nicht nur die Zeit. Sie wirken auch beruhigend und fördern die Heilung. Geeignete Motive hierfür bietet der Artwalks-Shop.

Wirkung von Natur auf die Gesundheit

Wenn es um die Gesundheit geht, gibt es keine bessere Empfehlung als raus in die Natur und zwar täglich. Dabei muss es noch nicht einmal Schweiß treibender Sport sein. Tägliche Spaziergänge im Grünen verbessern nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch das seelische. So haben wissenschaftliche Untersuchungen von Forschern der Universität in Colchester unlängst herausgefunden, dass sich bei aktiver Erholung im Grünen die Stimmung und das Selbstwertgefühl deutlich verbessern. Erhöht wird dieser Effekt noch durch eine Umgebung mit Wasser.

Doch nicht nur ein aktiver Aufenthalt im Grünen sorgt für positive Gesundheitseffekte. Auch Bilder von Landschaften und Pflanzen sind mehr als nur schöne Dekoration. Sie wirken heilsam und harmonisierend auf Körper und Seele.

Naturbilder in Praxisräumen wirken beruhigend und fördern die Heilung

Landschaftsbilder bringen aber nicht nur die Natur und die damit verbundenen positiven Gesundheitseffekte in Wohnzimmer und Büros. Auch immer mehr Ärztinnen und Ärzte gestalten die Wartezimmer und Behandlungsräume in ihren Praxen wirksam mit beruhigenden Bildern.

Neu ist dieser Ansatz allerdings nicht. Bereits 1984 sorgte der schwedische Forscher Roger Ulrich mit einer Studie für Aufsehen. Demnach wurden Patienten schneller gesund, wenn sie ins Grüne schauten. Außerdem kamen diese Patienten mit weniger Schmerzmitteln aus. In einer weiteren Studie konnten diese Ergebnisse später bestätigt und vertieft werden. Demnach scheint allein das Vorhandensein von Naturbildern in Patientenzimmern zu einem positiven messbaren Effekt geführt zu haben. Aktuelle Forschungen belegen zudem, dass Naturbilder überdies eine beruhigende Wirkung haben. Durch den niedrigeren Level an Stresshormonen werden so Schmerzen weniger intensiv wahrgenommen.

Naturbilder zur Verkürzung der Wartezeit und als Meditationshilfe

Neben ihrer beruhigenden und entspannenden Wirkung sorgen Naturbilder in Wartezimmern von Arztpraxen aber noch für einen weiteren, positiven Nebeneffekt. Bilder verkürzen gefühlt die Wartezeit und dienen überdies sogar als Meditationshilfe. Besonders Naturbilder in Verbindung mit Wasser oder aber auch solche mit paradiesischen Urlaubsmotiven oder regionalem Bezug sind gut geeignet, den Betrachter mitzunehmen auf einen mentalen Spaziergang. Doch wirken Bilder nicht nur, wenn man sie direkt betrachtet. Schon ein Landschaftsbild im Bereich des Sichtfelds führt zu mehr Entspannung.

Geeignete Motive im Artwalks-Shop

Im Artwalks-Shop finden Ärztinnen und Ärzte eine große Auswahl an geeigneten Bildern für ihre Praxen und Wartezimmer. In der riesigen Bilddatenbank stehen eine Million Motive zur Verfügung, die in mehr als 200.000 Varianten gestaltet werden können. Das Gleiche gilt für eigene Fotos, die man hier ebenfalls hochladen kann. Um das Finden geeigneter Bilder so einfach wie möglich zu machen, stehen zudem komfortable Suchfunktionen zur Verfügung.

Mehr Informationen unter https://artwalks-shop.de/.

