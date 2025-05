Erste-Hilfe-Kurs in Duderstadt: Lebensrettende Kenntnisse für alle

Am 18. Mai 2025 veranstaltet Personal Paramedic e. K. einen innovativen Erste-Hilfe-Kurs in der Duderstädter Kulturstube. Von 10:00 bis 17:30 Uhr erhalten Teilnehmende praxisnahe Einblicke in lebensre

Duderstadt – Am 18. Mai 2025 lädt Personal Paramedic e. K. herzlich zu einem umfassenden Erste-Hilfe-Kurs in die Duderstädter Kulturstube, Marktstraße 26 ein. Von 10:00 bis 17:30 Uhr haben alle Interessierten die Gelegenheit, wichtige Aspekte der Ersten Hilfe zu erlernen oder vorhandenes Wissen aufzufrischen. Dieser Kurs richtet sich an alle, die an einem besseren Verständnis von Lebensrettung interessiert sind – egal ob betriebliche Ersthelfer, Führerscheinanwärter oder schlichtweg engagierte BürgerInnen.

Die Bedeutung der Ersten Hilfe kann nicht genug betont werden. In Deutschland leisten weniger als 10 % der Bevölkerung in Notfällen Erste Hilfe. „Unsere Mission ist es, die Menschen zu ermutigen, aktiv zu werden. Es geht nicht nur darum, die richtigen Handgriffe zu kennen; vielmehr möchten wir Ängste abbauen und die Wichtigkeit jeder Hilfeleistung hervorheben – sei es durch emotionale Unterstützung oder das Absetzen eines Notrufs,“ betont Ruben Wippermann, Inhaber von Personal Paramedic e. K. „Jede Minute zählt. Durch unser Engagement können wir dazu beitragen, dass mehr Menschen in kritischen Situationen Zivilcourage zeigen.“

Das Besondere an diesem Kurs ist das innovative Konzept von Personal Paramedic e. K., das auf herkömmliche PowerPoint-Präsentationen verzichtet. Stattdessen wird ein praxisorientierter Ansatz verfolgt, der die Teilnehmer optimal auf den Ernstfall vorbereitet. „Unser Motto lautet: ‚Probieren geht über Studieren‘. Dadurch schaffen wir ein abwechslungsreiches und lebendiges Lernumfeld, das die Hemmschwelle in der Notfallversorgung abbaut,“ erklärt Wippermann weiter. So sind die Teilnehmer nicht nur passiv; sie werden aktiv in die Handlung einbezogen, um Sicherheit und Selbstvertrauen zu gewinnen.

Jeder Teilnehmer erhält im Anschluss an den Kurs ein anerkanntes Zertifikat, das nicht nur den neu gewonnenen Wissensstand bescheinigt, sondern auch für die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben beim Erwerb eines Führerscheins dient. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Kursgebühren zu 100 % über die Berufsgenossenschaften oder die Unfallkasse fördern zu lassen – ein weiterer Anreiz, sich für die Gesundheit und Sicherheit der Gemeinschaft stark zu machen.

Der Erste-Hilfe-Kurs in Duderstadt bietet nicht nur lebensrettende Fähigkeiten, sondern auch die Chance, in einer angenehmen und unterstützenden Umgebung Gleichgesinnte zu treffen. Melden Sie sich noch heute online auf unserer Webseite www.erstehilfe-duderstadt.de an und ergreifen Sie die Initiative, um sich selbst und andere in kritischen Momenten zu schützen. Werden Sie Teil einer Bewegung, die das Leben retten kann!

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt.

Personal Paramedic e. K. – Ihr Partner für innovative Erste-Hilfe-Ausbildung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Personal Paramedic e.K.

Herr Ruben Wippermann

Königsallee 19

40212 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 015750472052

web ..: https://www.personal-paramedic.de

email : info@personal-paramedic.de

Personal Paramedic e. K. hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und ist ein angesehener Anbieter im Bereich Gesundheit und Arbeitsschutz mit einem besonderen Fokus auf betriebliche Lösungen. Unser Unternehmen ist auf die sanitätsdienstliche Absicherung von Veranstaltungen sowie die Durchführung von Bildungsmaßnahmen im Gesundheits- und Arbeitsschutz spezialisiert.

Wir setzen uns dafür ein, Unternehmen in allen Aspekten der Gesundheitsvorsorge und Sicherheit am Arbeitsplatz zu unterstützen. Unser Leistungsspektrum umfasst nicht nur die Bereitstellung von qualifiziertem Sanitätspersonal für Veranstaltungen jeder Größenordnung, sondern auch die Entwicklung und Durchführung von maßgeschneiderten Schulungen und Lehrgängen. Diese Bildungsangebote bieten den Teilnehmern umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten, um im Notfall kompetent handeln zu können und die Sicherheit im Betrieb zu erhöhen.

Personal Paramedic e. K. ist eine anerkannte Ausbildungsstätte der deutschen gesetzlichen Unfallversicherungsträger und zählt zu den führenden Anbietern im Bereich der Aus- und Fortbildung für betriebliche Ersthelfer. Unsere hochqualifizierten Trainer bringen umfassende praktische Erfahrung und Fachwissen mit, um unseren Kursteilnehmern die bestmögliche Ausbildung zu bieten. Durch innovative Lehrmethoden und praxisnahe Übungen fördern wir nicht nur das Lernen, sondern auch das Selbstvertrauen unserer Teilnehmer.

Wir verstehen es als unsere Pflicht, die Gesundheit und Sicherheit in Unternehmen zu fördern und einen aktiven Beitrag zur Prävention von Arbeitsunfällen zu leisten. Mit Personal Paramedic e. K. setzen Sie auf einen kompetenten Partner, der Ihre Gesundheits- und Sicherheitsbedürfnisse mit größter Sorgfalt und Professionalität erfüllt.



Pressekontakt:

Personal Paramedic e.K.

Herr Ruben Wippermann

Königsallee 19

40212 Düsseldorf

fon ..: 015750472052

web ..: https://www.personal-paramedic.de

email : info@personal-paramedic.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

The Battery Show Europe 2025 – Keynote-Programm beleuchtet Maßnahmen im Hinblick auf globale Zusammenarbeit, Regulierung und Lieferkettenresilienz Personal Paramedic: Einzigartige Erste-Hilfe-Kurse für alle Lebenslagen