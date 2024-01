Explosionsgeschützter Seitenkanalverdichter – Sicherheit trifft Leistung

Erleben Sie höchste Sicherheit und Effizienz mit dem FPZ K06MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD Seitenkanalverdichter – Ihre Lösung für anspruchsvolle Industrieumgebungen.

In der Welt der industriellen Anwendungen, wo Präzision und Sicherheit von größter Bedeutung sind, stellt der FPZ K06MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD Seitenkanalverdichter einen Wendepunkt dar. Konzipiert für den zuverlässigen Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, erfüllt dieses Modell die strengen ATEX II 3GD Anforderungen und gewährleistet damit den höchsten Grad an Sicherheit für Ihre Prozesse.

Der Seitenkanalverdichter von FPZ S.p.A. ist nicht nur ein Garant für Sicherheit, sondern auch für Effizienz. Mit einer Leistung von 2.2 kW bei 50 Hz und 2.6 kW bei 60 Hz ist der Verdichter perfekt geeignet für Anwendungen, die eine konstante und zuverlässige Luftversorgung erfordern. Ob in der chemischen Industrie, in Mühlen, Biogaskraftwerken, Mülldeponien, Kläranlagen oder Mehlsilos – die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten ist nahezu grenzenlos.

Die technischen Eigenschaften des K06MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD Seitenkanalverdichters sind beeindruckend: Ein maximales Vakuum von -160 mbar und ein Druck von bis zu 160 mbar bei 50 Hz stellen sicher, dass selbst die schwierigsten Fördervorgänge mit Leichtigkeit bewältigt werden können. Dabei sorgt der Volumenstrom von 304 m³/h bei 50 Hz und 366 m³/h bei 60 Hz dafür, dass große Luftmengen effizient bewegt werden.

Die Einhaltung von Lärmvorschriften ist mit einem Schallpegel von nur 70 dB(A) bei 50 Hz kein Problem, was diesen Seitenkanalverdichter zur idealen Lösung für lärmempfindliche Umgebungen macht. Auch die Energieeffizienz kommt nicht zu kurz, dank eines Stromverbrauchs gemäß IE3-Norm und eines cos f von 0.82, wodurch Betriebskosten gesenkt und die Umwelt geschont werden.

Mit einem robusten Design und einem Gewicht von 31 kg ist der Seitenkanalverdichter so konzipiert, dass er auch in den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen bestehen kann. Die Drehzahl von 2900 Umdrehungen pro Minute bei 50 Hz sorgt für eine zuverlässige und gleichmäßige Leistung, die Ihr Unternehmen voranbringt.

Entdecken Sie mehr über den FPZ K06MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD Seitenkanalverdichter auf unserer Homepage. Dort finden Sie detaillierte Informationen und technische Datenblätter, die Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen werden. Und wenn Sie bereit sind, können Sie dieses leistungsstarke und sichere Gerät direkt über unseren Online-Shop erwerben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: https://www.skvtechnik.com

email : skvtechnik@gmail.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Pressekontakt:

skvtechnik – 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : skvtechnik@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ecuador wieder im Aufwind! Vielversprechende Top-Unternehmen jetzt noch schnell günstig einkaufen! Alaska Energy Metals reicht NI 43-101-konformen Fachbericht für das Konzessionsgebiet Eureka im Nickelprojekt Nikolai in Alaska (USA) ein