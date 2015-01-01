Festplatten shreddern in Karlsruhe: ProCoReX bietet zertifizierte Datensicherheit und Nachhaltigkeit

Für Unternehmen zählt Datenschutz zu den wichtigsten Herausforderungen. Festplatten und Datenträger shreddern in Karlsruhe wird mit ProCoReX rechtssicher, diskret und ressourcenschonend.

Sensible Informationen in ungenügend entsorgten Speichermedien stellen ein beachtliches Risiko dar. Genau deshalb entscheiden sich immer mehr Firmen für das Festplatten shreddern in Karlsruhe durch den zertifizierten Dienstleister ProCoReX. Die professionelle Umsetzung beginnt bereits bei der Abholung: Speichermedien werden von geschulten Mitarbeitern in sicheren Behältern direkt am Unternehmensstandort übernommen und gemäß allen geltenden Datenschutzrichtlinien transportiert.

Doch ProCoReX geht beim Datenträger shreddern in Karlsruhe weit über eine einfache Entsorgung hinaus. Nach der Sammlung erfolgt in hochmodernen Anlagen die vollständige, irreversible Vernichtung sämtlicher Daten – unabhängig davon, ob es sich um klassische Festplatten, SSDs oder spezielle Speicherkarten handelt. Die lückenlose Dokumentation jedes Schritts wird für den Kunden mit einem offiziell anerkannten Zertifikat abgeschlossen.

Ein wichtiger Vorteil, den das Festplatten shreddern in Karlsruhe mit ProCoReX mit sich bringt, ist die konsequente Nachhaltigkeit: Sobald die Datenträger zerstört sind, gelangen Wertstoffe in den Recyclingkreislauf und werden einer ressourcenschonenden Weiterverarbeitung zugeführt. So tragen Betriebe durch das Datenträger shreddern in Karlsruhe nicht nur zur eigenen Sicherheit, sondern auch aktiv zum Umweltschutz bei.

Maßgeschneiderte Beratung, individuelle Terminplanung und absolute Transparenz in der Kommunikation runden das Serviceangebot von ProCoReX ab. Unternehmen jeglicher Größe profitieren so von verlässlichem Datenschutz, nachhaltigen Prozessen und einem stressfreien Ablauf – alles bei höchster Diskretion.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

