Feuerwerk, Luftakrobatik und tolle Stimmung

Ein voller Erfolg: Eventcreator Norman Pohl feierte mit seinen Gästen aus nah und fern sein zehnjähriges Jubiläum mit einem kreativen Event und tollen Künslern im Frankfurter Access Tower.

Frankfurt, 19.10.2021. „10 Years – Lifetime of Passion“. Das kreative Konzept, das Norman Pohl für sein zehnjähriges Jubiläum kreiert hat, ist mehr als aufgegangen. „Ein großartiges Event mit so unglaublichen Überraschungen“, schwärmten die Gäste, die aus nah und fern angereist waren. Einige hatten die weite Anreise aus ganz Deutschland und darüber hinaus sogar aus Ungarn, Österreich und Schweden nicht gescheut, um mit dem Eventcreator und Entrepreneur gemeinsam zu feiern – natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Regeln.

Norman Pohl und seine Gäste verbindet teils eine über viele Jahre gewachsene Freundschaft. In Gemeinschaftsproduktion hatten ihn Wegbegleiter mit einem eindrücklichen Video überrascht. Bewegte und zugleich bewegende Bilder zeigten Highlights seiner geschäftlichen Entwicklung und emotionale Statements. „Nur durch euch ist das alles möglich. Wie immer gilt: Alleine stark, gemeinsam unschlagbar“, bedankte sich der Eventcreator bei Freunden und Partnern.

Im Fokus immer die 119% – Norman Pohls Zahl, die für seine Lebenseinstellung wie positives Denken, Lebensfreude und Mut steht. Er ist überwältigt: „Damit habe ich nicht gerechnet und die Videobotschaften haben mich sehr berührt. Das motiviert mich zusätzlich „Everyday 119%“ zu geben.“ Das ist die Vision, die Eventcreator by Norman Pohl lebt. „Ich liebe es, außergewöhnliche Events zu veranstalten und Menschen unvergessliche Momente zu schenken“, sagt der Unternehmer. Dafür gibt er täglich 119% und dass das mehr als eine Passion ist, stellte er anlässlich seines Jubiläums deutlich unter Beweis.

Von Anfang an gab es in seiner großzügigen (419 Quadratmeter) Eventlocation im Access Tower in Niederrad mit einem attraktiven Outdoor-Bereich gute Laune und beschwingte Atmosphäre. Auch die Künstler, die Norman Pohl engagiert hatte, brachten 119% auf die Bühne. Tolle jonglierende Moves etwa zauberte der Show-Bartender Görkem Harp. Für leuchtende Augen sorgte die Luft-Akrobatin Svetlana und so manch einer hielt die Luft an, als sie sich in vollendeter Ästhetik mit dem Vertikaltuch aus der Höhe fallen ließ. Einen Sonderapplaus erhielt die junge Boxweltmeisterin Bilgenur „Puncherella“ Aras, die klarmachte wie sie 119% erreicht hat: „Ich habe mich nach einem Tief wieder richtig hoch gekämpft, in dem ich mehr als 100 Prozent gepowert habe.“ Das jüngste Ergebnis: Weltmeisterschaft! Die Sängerin Carolyne Pirulli lockte mit ihrem fulminanten Auftritt und ihrer einzigartigen Stimme auf das Tanzparkett. „So ein abwechslungsreiches Programm und eine Super Stimmung hier. Das macht richtig Spaß. Kein Wunder, dass Norman Pohl als Eventcreator so gefragt ist“, sagt ein Frankfurter Paar. Die umstehenden Gäste applaudieren dazu.

Kulinarische Köstlichkeiten und leckere Getränke sorgten für das leibliche Wohl und die DJ`s Thomka und Maurizio für heiße Beats. Norman Pohl freut sich, dass das Jubiläums-Event im Access Tower so begeistert hat. „Es war genau die richtige Entscheidung, in diese einzigartige Location zu gehen“, sagt er. Und verspricht: „Wir planen ein Jubiläumsjahr, damit viele Freunde und Fans die Möglichkeit haben mitzufeiern.“ Vor allem durch die Großzügigkeit der Räume und die außergewöhnliche Außenterrasse sind auch größere Events möglich. „Mir fällt immer eine kreative Lösung ein, die sich selbstverständlich stets an den jeweils aktuellen Corona-Regeln orientiert“, so der Eventcreator. Das gilt für eigene Events genauso wie für andere Veranstaltungen wie Tagesseminare, ausgelassene After Work Partys oder große Firmenfeiern. „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – hier ist alles möglich“, freut sich Norman Pohl. Und macht abschließend neugierig: „Für die Weihnachtszeit haben wir ein ganz neues Konzept entwickelt. Mehr wird in Kürze verraten!“

