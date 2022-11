First Hydrogen stellt die ersten grünen Wasserstoff-Transporter vor

Vancouver, B.C., 15. November 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHNYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass der erste mit Wasserstoffbrennstoffzellen betriebene Transporter (FCEV) mit den Performance-Tests auf dem HORIBA MIRA Proving Ground in der Nähe von Birmingham, Vereinigtes Königreich (UK), begonnen hat. Diese Streckentests werden die Sicherheit und Leistung der leichten Nutzfahrzeuge (LCV) vor der Übergabe vom Antriebsspezialisten AVL an First Hydrogen bestätigen. Im vergangenen Monat wurden die Fahrzeuge für den britischen Straßeneinsatz zertifiziert, und im Januar 2023 wird eine Reihe von Straßentests mit großen britischen Betreibern gestartet. Die Fahrzeuge werden abschließende Tests zur Feinabstimmung der Betriebsleistung durchlaufen, bevor sie im neuen Jahr Flottenbetreibern für Tests zur Verfügung stehen.

Die ersten Fahrzeuge des Unternehmens verfügen über mehr als fünfmal mehr Reichweitenkapazität als ihre batterieelektrisch angetriebenen Pendants – sie erreichen eine Reichweite von 400 bis 600 km mit einer einzigen Betankung im Vergleich zur Reichweite von batterieelektrischen Transportern von 115 km bei gleicher Höchstgeschwindigkeit1. Die Betankungszeit von etwa fünf Minuten, die für die Versorgung der FCEVs von First Hydrogen benötigt werden, unterschreitet drastisch die 5 Stunden und 20 Minuten, die zum Aufladen eines batterieelektrischen Transporters2 benötigt werden.

Das Fahrzeug-Demonstrator-Programm des Unternehmens, das zur Förderung der Akzeptanz und der Marktbereitschaft entwickelt wurde, wird die Entwicklung für zukünftige Fahrzeugversuche in der Europäischen Union, den USA und Kanada fördern. Feedback und hochvolumige Kaufverpflichtungen werden auch das Design und die Entwicklung der nächsten Generation von Fahrzeugen von First Hydrogen unterstützen, die in den nächsten Jahren auf dem Markt eingeführt werden sollen. Der weltweite Markt für leichte Nutzfahrzeuge wird bis 20303 voraussichtlich $786,5 Milliarden erreichen. Diese Fahrzeuge werden zusammen mit der kompletten Hydrogen-as-a-Service-(HaaS) -Lösung von First Hydrogen, die grünen Wasserstoffbrennstoff, Verbreitung und ergänzende Fahrzeugmanagement-Dienstleistungen bereitstellen, dem Sektor helfen, die Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen.

First Hydrogen baute in die LCV-Transporter Wasserstoffbrennstoffsysteme ein. Der Brennstoffstapel wurde von Ballard Power Systems geliefert, dem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Brennstoffzellen, und die Fahrzeuge wurden am AVL-Standort in Basildon ausgestattet. Der Transport wurde auch mit der typischen blau-weißen Lackierung der Marke First Hydrogen versehen, die als Anspielung auf das Wasserstoffantriebssystem des Fahrzeugs gemeint ist.

Steve Gill, CEO of Automotive bei First Hydrogen Limited, sagt: Das Team hat unermüdlich daran gearbeitet, diese monumentale Leistung zu erreichen. Es war phänomenal, die Performance auf der Teststrecke zu sehen und unsere Vision wirklich in die Realität umzusetzen. Diese Fahrzeuge ermöglichen es uns zu demonstrieren, wie Wasserstoffbrennstoffzellensysteme den LCV-Markt bedienen können; sie liefern die Reichweite und bieten die betriebliche Flexibilität, die kommerzielle Flotten benötigen.

Nichola Wrigley, Chairman von First Hydrogen Limited, kommentiert: Wir freuen uns über das anfängliche Leistungsverhalten des ersten Transporter mit Wasserstoffbrennstoffzellen. Der Verkehrssektor wird zunehmend unter Druck gesetzt, die Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen, was bedeutet, dass Betreiber, Regierungen und Investoren bestrebt sind, das Leistungsvermögen der Wasserstoffmobilität in Aktion zu sehen. Durch den Einsatz von Spenderfahrzeugen konnten wir unsere ersten Demonstrationswagen schnell auf den Markt bringen. Dieser Ansatz ermöglicht es den Kunden, die betrieblichen Vorteile des Wasserstoffantriebs in einer vertrauten Umgebung zu sehen, zu fühlen und zu erleben.

1 Basierend auf dem Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP)

2 Ladezeit bei Verwendung einer Kabelladerate von 7,2 kW

3 Allied Research

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff, und überkritische Kohlendioxidextraktionssysteme spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. plant und konstruiert das Unternehmen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Demonstrationsfahrzeuge für leichte Nutzfahrzeuge (LCV) mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Phase der maßgeschneiderten Fahrzeugentwicklung eingeleitet, in der es seine eigene Flotte emissionsfreier Fahrzeuge entwickeln wird. Außerdem entwickelt First Hydrogen in Zusammenarbeit mit der FEV Consulting GmbH, der Automobilberatung der FEV Group in Aachen, ein Wasserstoff-Betankungssystem. Das Unternehmen verfolgt außerdem Gelegenheiten in der Produktion und dem Vertrieb von grünem Wasserstoff in dem Vereinigten Königreich, der EU und Nordamerika.

