Flug mit dem Wind – Band VI der Kashmir-Saga erschienen!

Ingrid Zellner und Simone Dorra setzen mit „Flug mit dem Wind“ ihre dramatische Familiensaga fort.

Ex-Agent Vikram Sandeep muss in dem neusten Teil der Kashmir-Saga um den Fortbestand seines Waisenhauses Dar-as-Salam in Kashmir bangen: Sein Erzfeind, der korrupte Polizeipräsident Narendra Nikam in Srinagar, setzt alles daran, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Während die ersten Pflegekinder im Haus des Friedens allmählich flügge werden und in die Welt hinausziehen, setzen Vikram, seine Frau Sameera und sein bester Freund Raja Sharma sich mit vereinten Kräften gegen Nikams Intrigen zur Wehr, um die drohende Schließung des Dar-as-Salam zu verhindern.

In der Kashmir-Saga Ingrid Zellner und Simone Dorra erzählen die Autorinnen in sieben Bänden die Geschichte zweier in Freundschaft eng verbundener Familien in Indien und Kashmir. Sie erstreckt sich über vier Jahrzehnte und berichtet von großen Gefühlen, von spannenden Abenteuern, von Terror und Liebe in einem durch anhaltende Konflikte geschundenen Land.

„Flug mit dem Wind“ von Ingrid Zellner und Simone Dorra ist der neuste Streich aus der Autorinnenfeder und setzt die mit „Das Haus des Friedens“ ihren Anfang nehmende Kashmir-Saga auf spannende Weise fort. Die packende Familiensaga entführt im neusten Band wieder nach Kashmir, einem Gebiet im Himalaya, und erzählt von Liebe, Freundschaft und Leid.

„Flug mit dem Wind“ von Ingrid Zellner und Simone Dorra ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38282-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Mehr Informationen über die Autorinnen und die packende Saga finden Leser und Leserinnen auf der Webseite www.kashmirsaga.de.

