Freie Termine für Buchung Weihnachtsmann in Berlin und Umland an den Feiertagen 2025

Die Weihnachtsmannvermittlung Weihnachtsbüro bietet noch freie Kapazitäten für Berlin und Umland.

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten: Und Sie haben bisher nicht daran gedacht, den Weihnachtsmann oder Engel zu buchen?

Kein Problem:

Die Weihnachtsmänner und Engel des Weihnachtsbüros haben in diesem Jahr noch ausreichend Kapazitäten für einen Besuch in Ihren Familien.

Buchen Sie Ihren Weihnachtsmann ab 80 Euro direkt online auf unserer Homepage www.weihnachtsbuero.de unter „Weihnachtsmannbestellung„, https://www.weihnachtsbuero.de/weihnachtsmannbestellen.html

Das Weihnachtsbüro (www.weihnachtsbuero.de): Vom Weihnachtsmann bis Weihnachtsaktionen: (Fast) alles für Ihr Weihnachtsfest

Alle unsere eingesetzten Weihnachtsmänner entsprechen den Anforderungen des „Ehrenkodex des Weihnachtsmannes“, der durch das Weihnachtsbüro mit initiiert wurde.

Jeder Weihnachtsmann gestaltet individuell den Weihnachtsabend zu einem besonderen Höhepunkt.

Unser Weihnachtsmann-Team

Unser weihnachtliches Team an den Weihnachtsfeiertagen für Besuche in den Familien feiert das Weihnachtsfest sehr gerne mit Ihnen und Ihren Kindern. Viele freuen sich bereits das ganze Jahr auf diese besonderen Tage im Dezember.

Weihnachtsdarsteller kommen aus allen Altersklassen und Berufen: Studenten, Künstler, Rentner, Arbeitslose, Lehrer, Ingenieure, Bankangestellte, Sachbearbeiter…

Mit viel Engagement werden die Besuchstouren zusammengestellt, mit den Familien telefoniert, um alle Informationen für das Goldene Buch zu erhalten und den Auftritt bestmöglich vorzubereiten.

Und an den Feiertagen sind unsere Weihnachtsmänner und Engel zu Fuss, mit dem Fahrrad, Taxi, den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem eigenen Auto oder Mietauto unterwegs, um mit Ihnen Weihnachten zu feiern.

Wir wünschen schon heute frohe Weihnachten!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

eventnetzwerke Weihnachtsbüro Petra Henkert

Frau Petra Henkert

Straße am Höllengrund 18

15738 Zeuthen

Deutschland

fon ..: 0151 14420009

web ..: http://www.weihnachtsbuero.de

email : info@weihnachtsbuero.de

25 Jahre Weihnachtsbüro Petra Henkert – mit festlicher Leidenschaft

Seit einem Vierteljahrhundert sorgt das Weihnachtsbüro Petra Henkert dafür, dass die schönste Zeit des Jahres zum Strahlen kommt.

Mit Liebe zum Detail, Kreativität und einem klaren Blick für das Wohlergehen von Kindern und Familien hat sich das Team einen festen Platz in der Vorweihnachtszeit erarbeitet.

Von der Planung über die Umsetzung bis hin zur personalisierten Geschenkeflucht begleitet das Weihnachtsbüro seine Kundinnen und Kunden durch jeden Schritt, bietet individuelle Beratung, zuverlässige Termine und eine unverwechselbare Atmosphäre.

Unser Anspruch: magische Momente schaffen, Sicherheit garantieren und jeden Auftrag mit Herz erfüllen.

