  • Freie Termine für Buchung Weihnachtsmann in Berlin und Umland an den Feiertagen 2025

    Die Weihnachtsmannvermittlung Weihnachtsbüro bietet noch freie Kapazitäten für Berlin und Umland.

    Nur noch wenige Tage bis Weihnachten: Und Sie haben bisher nicht daran gedacht, den Weihnachtsmann oder Engel zu buchen?
    Kein Problem:
    Die Weihnachtsmänner und Engel des Weihnachtsbüros haben in diesem Jahr noch ausreichend Kapazitäten für einen Besuch in Ihren Familien.
    Buchen Sie Ihren Weihnachtsmann ab 80 Euro direkt online auf unserer Homepage www.weihnachtsbuero.de unter „Weihnachtsmannbestellung„, https://www.weihnachtsbuero.de/weihnachtsmannbestellen.html

    Das Weihnachtsbüro (www.weihnachtsbuero.de): Vom Weihnachtsmann bis Weihnachtsaktionen: (Fast) alles für Ihr Weihnachtsfest

    Alle unsere eingesetzten Weihnachtsmänner entsprechen den Anforderungen des „Ehrenkodex des Weihnachtsmannes“, der durch das Weihnachtsbüro mit initiiert wurde.
    Jeder Weihnachtsmann gestaltet individuell den Weihnachtsabend zu einem besonderen Höhepunkt.

    Unser Weihnachtsmann-Team

    Unser weihnachtliches Team an den Weihnachtsfeiertagen für Besuche in den Familien feiert das Weihnachtsfest sehr gerne mit Ihnen und Ihren Kindern. Viele freuen sich bereits das ganze Jahr auf diese besonderen Tage im Dezember.

    Weihnachtsdarsteller kommen aus allen Altersklassen und Berufen: Studenten, Künstler, Rentner, Arbeitslose, Lehrer, Ingenieure, Bankangestellte, Sachbearbeiter…

    Mit viel Engagement werden die Besuchstouren zusammengestellt, mit den Familien telefoniert, um alle Informationen für das Goldene Buch zu erhalten und den Auftritt bestmöglich vorzubereiten.

    Und an den Feiertagen sind unsere Weihnachtsmänner und Engel zu Fuss, mit dem Fahrrad, Taxi, den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem eigenen Auto oder Mietauto unterwegs, um mit Ihnen Weihnachten zu feiern.
    Wir wünschen schon heute frohe Weihnachten!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    eventnetzwerke Weihnachtsbüro Petra Henkert
    Frau Petra Henkert
    Straße am Höllengrund 18
    15738 Zeuthen
    Deutschland

    fon ..: 0151 14420009
    web ..: http://www.weihnachtsbuero.de
    email : info@weihnachtsbuero.de

    25 Jahre Weihnachtsbüro Petra Henkert – mit festlicher Leidenschaft

    Seit einem Vierteljahrhundert sorgt das Weihnachtsbüro Petra Henkert dafür, dass die schönste Zeit des Jahres zum Strahlen kommt.

    Mit Liebe zum Detail, Kreativität und einem klaren Blick für das Wohlergehen von Kindern und Familien hat sich das Team einen festen Platz in der Vorweihnachtszeit erarbeitet.

    Von der Planung über die Umsetzung bis hin zur personalisierten Geschenkeflucht begleitet das Weihnachtsbüro seine Kundinnen und Kunden durch jeden Schritt, bietet individuelle Beratung, zuverlässige Termine und eine unverwechselbare Atmosphäre.

    Unser Anspruch: magische Momente schaffen, Sicherheit garantieren und jeden Auftrag mit Herz erfüllen.

    Pressekontakt:

    eventnetzwerke Weihnachtsbüro Petra Henkert
    Frau Petra Henkert
    Straße am Höllengrund 18
    15738 Zeuthen

    fon ..: 0151 14420009
    web ..: http://www.weihnachtsbuero.de
    email : info@weihnachtsbuero.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. KI-Trainingszentrum com Termine 2025/2026
      Termine 2025/2026 des KI-Trainingszentrums...

    2. Rader Gruppe möchte in 2025 zunehmend im Leipziger Umland und Magdeburg investieren
      Die Rader Gruppe möchte in 2025 etwa 4 Millionen Euro in Wohnimmobilien im Leipziger Umland und Magdeburg investieren. Dies stellt eine Abkehr der bisherigen Investmentstrategie dar....

    3. Freie Trauungen in Berlin – Einzigartige Momente mit charismatischen Traurednern
      Trauredner in Berlin: Einzigartige Liebe, individuelle Orte, charismatische Trauredner. Martin Dreyer & Toby Schröder schaffen unvergessliche Momente....

    4. Der Weihnachtsmann stärkt Kinder!
      Originelle Weihnachtsgeschenke - das gewaltpräventive Sicher-Stark-Sorglos-Paket für die ganze Familie: "So schützt Du Dich richtig!" und der Film "Starke Kinder können sich wehren!"...

    5. Der Perspektivwechsel: Endlich dürfen Kinder den Weihnachtsmann spielen
      Das Brettspiel Das Weihnachtsrennen bringt Rätsel, Magie und Familiensinn in die Adventszeit....

    6. Das sind die Termine für die 15. HAMBURG-BERLIN-KLASSIK und die neue RHEIN-MAIN-KLASSIK in Frankfurt
      Nennung für die HAMBURG-BERLIN-KLASSIK (2.-4. Mai 2024) und RHEIN-MAIN-KLASSIK (13. bis 15.  September 2024) ab dem 1. Dezember 2023...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.