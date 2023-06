Frischer Wind im Führungsteam bei creditweb – Jürgen Ertel folgt Horst Kesselkaul als Geschäftsführer

Köln, 01.06.2023

Nach fast zehn Jahren als Geschäftsführer bei creditweb, einem der größten Anbieter für Baufinanzierungen in Deutschland, wird Horst Kesselkaul das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen. Als langjähriger CEO hat er maßgeblich zum Erfolg von creditweb beigetragen. Ab dem 01. Juni 2023 wird Jürgen Ertel, Experte im Bereich Baufinanzierung, das Team ergänzen. Zusammen mit Patrick Luchetta, der seit 2022 als Geschäftsführer bei creditweb tätig ist, werden sie ab 2024 die neue Doppelspitze des Unternehmens bilden.



Vor fast zehn Jahren übernahm Horst Kesselkaul als geschäftsführender Gesellschafter die Leitung von creditweb und prägte entscheidend den Aufstieg des Unternehmens zu einem der führenden Baufinanzierer in Deutschland. Mit unternehmerischer Weitsicht und unkonventionellen Ideen trieb Kesselkaul erfolgreich die Entwicklung des Unternehmens voran. Insbesondere durch seine langjährige Expertise im Finanzvertrieb konnte er den Ausbau des Niederlassungsnetzwerks sowie des Partnergeschäft vorantreiben, was zu einer signifikanten Stärkung der Marke creditweb führte.



Der erfahrene Kaufmann spielte ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Integration von creditweb in die Bilthouse-Gruppe im Jahr 2022. Sein Fachwissen und Engagement trugen zur reibungslosen Überführung und zur Stärkung der Marktposition des Unternehmens bei.



„In meiner Zeit als Geschäftsführer hat sich vieles getan – nicht nur bei creditweb, sondern auch in der Baufinanzierungsbranche. Ich freue mich, dass ich in den letzten Jahren zusammen mit Patrick das Unternehmen bis zu diesem Punkt führen konnte“, freut sich Kesselkaul, der sich zukünftig neuen Projekten widmen möchte.



Wechsel in der Führungsspitze: Geschäftsführer-Team mit Patrick Luchetta und Jürgen Ertel

Im Rahmen des kontinuierlichen Wachstums und einer konsequenten Expansionsstrategie wurde bereits vor einiger Zeit damit begonnen, die Geschäftsführung von creditweb breiter aufzustellen. Seit Januar 2022 verstärkt Patrick Luchetta als zweiter Geschäftsführer das Unternehmen und bildet gemeinsam mit Horst Kesselkaul die creditweb-Doppelspitze. Im Gegensatz zu Kesselkaul hat Luchetta seinen Vertrag verlängert und bleibt weiterhin in der Geschäftsführung tätig.



„Obwohl ich diese Veränderung natürlich sehr bedauere, freue ich mich dennoch auf die vor uns liegenden Herausforderungen. Ich bin zuversichtlich, dass wir den erfolgreichen Kurs in seinem Sinne auch zukünftig fortsetzen können“, äußert sich Luchetta optimistisch.



Jürgen Ertel verstärkt die creditweb-Geschäftsführung

Mit Wirkung zum 1. Juni 2023 tritt Jürgen Ertel die Nachfolge von Horst Kesselkaul als Geschäftsführer von creditweb an. Bis zum Jahresende werden Kesselkaul, Luchetta und Ertel gemeinsam die Geschäfte führen und eine reibungslose Übergabe sicherstellen, um ab 2024 als Doppelspitze zu agieren. „Ich freue mich über das Vertrauen und die neue Herausforderung“, kommentiert Ertel, der über langjährige Berufserfahrung in der Baufinanzierungsbranche verfügt und zuletzt als Regionalleiter bei Baufi24 tätig war, ebenfalls ein Unternehmen der Bilthouse-Gruppe.



„Mit Jürgen haben wir einen ausgezeichneten Nachfolger für Horst gefunden. Er verfügt über langjährige Expertise im Vertriebsgeschäft und ist mit den Unternehmen der Bilthouse-Gruppe bestens vertraut“, betont Luchetta. Er ist zuversichtlich: „Gemeinsam werden wir die Erfolgsgeschichte von creditweb weiterschreiben.“

Über creditweb – Meine Baufinanzierung

Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für die Baufinanzierung ihrer Kunden ein. Als einer der größten und mehrfach ausgezeichneten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermitteln wir aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die besten Konditionen für die Bauvorhaben und greifen dabei nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. Gern gehen wir auch auf die gewünschten Finanzierungspartner ein, denn wir sind an keine Institute gebunden.



Im April 2022 haben sich creditweb, Baufi24 und Hüttig & Rompf zur Bilthouse-Gruppe zusammengeschlossen. Alle Unternehmen bleiben am Markt aktiv und setzen auch weiterhin auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung.



400 Banken. Topkonditionen. Bester Baufinanzierer.

Bundesweite Niederlassungen in

Backnang, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Frankfurt, Göppingen, Göttingen, Hamburg, Harz, Horb am Neckar, Idstein, Ingolstadt, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Mainz, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart, Verden, Wiesbaden

