GAWOONI PLC als einziger europäischer Spielepublisher in Südostasien

Südostasien verzeichnet überdurchschnittliches Wachstum im digitalen Spielemarkt.

Digitale Spiele werden weltweit von mehr als 2,7 Milliarden Menschen genutzt. Der Umsatz mit digitalen Spielen liegt jährlich bei über 150 Milliarden USD Dollar – das ist weitaus mehr als mit Musik und Filmen erwirtschaftet wird.

Nach Angeben des Marktforschungsunternehmens NEWZOO wurde im Jahr 2020 mit digitalen Spielen ein Umsatz von $ 159,3 Milliarden Dollar erzielt. Verglichen mit dem Umsatz im Jahr 2019, entspricht dies einem Wachstum von 9 %.

Südostasien trägt wesentlich zum Wachstum bei

Der in Südostasien erwirtschaftete Umsatz macht 50 % des weltweit erzielten Umsatz aus. Die Gründe für dieses enorme Wachstum sind zum einen der schnelle und flächendeckende Mobilfunknetzausbau auf 4 G bzw. 5 G, sowie zum anderen die hohe Nutzungsbereitschaft der südostasiatischen Bevölkerung für Smartphones.

GAWOONI setzt auf Südostasien

Dieses große Wachstumspotential wurde von GAWOONI bereits vor längerem erkannt und so hat sich GAWOONI als erster europäischer Spielepublisher auf dem südostasiatischen Markt aktiv und erfolgreich platzieren können.

Frank Holz, CEO bei GAWOONI PLC, erklärt den Erfolg von GAWOONI in Südostasien: „Seit 2010 arbeite ich intensiv in Südostasien und berate Regierungen vor Ort beim Aufbau der lokalen Spieleindustrie. Diese Erfahrung und das Netzwerk sind der Grundstein unserer erfolgreichen Positionierung als Brücke im Gamesmarkt zwischen West und Ost. Lokales Marketing ist der Schlüssel zum Erfolg in Südostasien. Die kulturelle und sprachliche Vielfalt ist mit der Europas zu vergleichen. Eine erfolgreiche Kommunikation muss in der jeweiligen Landessprache und mit Kenntnis des lokalen Medienkonsums erfolgen. Hier ist die GAWOONI PLC bestens gerüstet und arbeitet mit lokalen Teams vor Ort.“

Mit der erfolgreichen Platzierung in Südostasien wird GAWOONIs Erfolgskurs sicherlich auch in Zukunft anhalten und Millionen von Gamern weiterhin große Freude bereiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gawooni.games und www.gawooni.company

GAWOONI ist Entwickler und Publisher für Mobile Games (Smartphones, Tablets) und Online Games (PC / Browser). Neben Europa liegt ein besonder Fokus auf den digitalen Wachstumsmärkte Südostasiens und Indiens. Das macht GAWOONI zu einem einzigartigen Player unter den westlichen Spieleherstellern. So wird eine eine Brücke zwischen dem westlichen und dem asiatischen Spielemarkt gebaut. GAWOONI betreibt eine eigene Online Gaming Plattform gawooni.games in mehr als 20 Sprachen, einschließlich aller relevanten asiatischen Sprachen. Entwicklungsteams aus Europa, Indien und Südostasien entwickeln zusammen internationale und innovative Spielkonzepten.

GAWOONI reagiert sehr schnell auf Trends im Gaming-Segment. eSports und blockchain Gaming ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie. Als anerkannter Experte für Promotion-Spiele arbeitet GAWOONI intensiv mit namhaften Markenunternehmen an innovativen Spielen zur Verkaufsförderung.



