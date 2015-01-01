Gebäudemodernisierungsgesetz 2026: Was die neuen Regeln für Hausbesitzer und Käufer bedeuten

Die politischen Nachrichten aus Berlin sorgen bei Immobilienbesitzern für Gesprächsstoff. Das Bundeskabinett hat den Entwurf für das neue Gebäudemodernisierungsgesetz, kurz GModG, beschlossen.

Das Inkrafttreten wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Dieses Gesetz stellt eine umfassende Reform des bisherigen Gebäudeenergiegesetzes dar und soll den Klimaschutz im Wohnungssektor endlich pragmatischer und alltagstauglicher gestalten. Hier erfahren Sie, was Sie dazu wissen sollten.

Die grundsätzliche Intention ist klar: Die neue Gesetzgebung, die zunächst noch vom Bundestag verabschiedet werden muss, soll mehr Klarheit, Verlässlichkeit und Planungssicherheit zurück in den Markt bringen. Für Hausbesitzer und Käufer verändern sich die Rahmenbedingungen dadurch grundlegend. Es geht nicht mehr um starre Verbote, sondern um Flexibilität, Machbarkeit und Technologieoffenheit.

Wer die neuen Spielregeln versteht und die damit verbundenen staatlichen Förderungen clever nutzt, kann die Energiekosten seines Gebäudes dauerhaft senken und gleichzeitig den Wert seiner Immobilie massiv steigern. Es wird höchste Zeit, sich intensiv mit den Details zu beschäftigen, um keine teuren Fehler zu begehen.

Das Ende der starren Pflichten: Mehr Freiheit im Heizungskeller

Die wichtigste Nachricht vorweg: Die bisherige, vieldiskutierte pauschale Vorgabe zur Nutzung von 65 Prozent erneuerbarer Energien direkt auf Geräteebene beim Einbau einer neuen Heizung wird in ihrer alten Form mit dem neuen GModG abgeschafft. Mehrere Paragrafen des alten Gesetzes entfallen komplett. Eigentümer erhalten damit eine deutlich größere Freiheit bei der Wahl ihrer Heiztechnik zurück. Der Fokus verschiebt sich weg von bürokratischen Verboten hin zu flexibleren Lösungen, die die wirtschaftliche Situation des Einzelnen stärker berücksichtigen.

Was ist eine „Biotreppe“?

Gas- und Ölheizungen bleiben somit grundsätzlich weiter zulässig, werden jedoch an ein intelligentes Quotenmodell gekoppelt, das man als sogenannte Bio-Treppe bezeichnet. Diese Treppe beschreibt die stufenweise Erhöhung klimaneutraler Brennstoffanteile in den kommenden Jahren. Neu eingebaute fossile Heizungen müssen ab dem Jahr 2029 einen verpflichtenden Mindestanteil von 10 Prozent biogenen Brennstoffen oder Wasserstoff nutzen. Dieser Anteil steigt im Jahr 2030 auf 15 Prozent und im Jahr 2035 auf 30 Prozent an.

Gleichzeitig sorgt die steigende CO2-Bepreisung dafür, dass rein fossile Brennstoffe langfristig zu einem unkalkulierbaren Kostenrisiko werden. Die Technologieoffenheit ist also eine Chance, erfordert aber einen extrem weitsichtigen Blick auf die Betriebskosten der Zukunft.

Bleiben Sie bei den gesetzlichen Änderungen immer auf dem neuesten Stand. Kontaktieren Sie uns noch heute für eine kostenfreie Erstberatung und lassen Sie uns prüfen, was die neuen Regeln für Ihr Zuhause bedeuten.

Welche Förderung kann man jetzt beantragen?

Eine wichtige und erfreuliche Nachricht: Trotz der gestiegenen Freiheiten bei der Gerätewahl bleibt die finanzielle Unterstützung des Staates für den Umstieg auf erneuerbare Energien bis auf weiteres in vollem Umfang erhalten. Wer sich für zukunftssichere Technologien wie eine moderne Wärmepumpe entscheidet, kann sich somit weiterhin massive Zuschüsse sichern. Das Fördersystem bleibt bestehen und setzt sich aus verschiedenen, hochattraktiven Bausteinen zusammen:

– Eine verlässliche Grundförderung übernimmt pauschal 30 Prozent der gesamten Investitionskosten beim Umstieg auf ein regeneratives System.

– Der Klima-Geschwindigkeitsbonus belohnt Eigentümer, die ihre alte, funktionierende fossile Heizung frühzeitig austauschen.

– Ein zusätzlicher Einkommensbonus in Höhe von 30 Prozent unterstützt Haushalte mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von bis zu 40.000 Euro.

– Spezifische Effizienzboni greifen beispielsweise beim Einsatz natürlicher Kältemittel oder der Nutzung von Erdwärme.

Die maximale Förderung ist zwar gedeckelt, fängt aber dennoch den Löwenanteil der Handwerkerrechnung verlässlich ab. Eine professionelle Förderberatung hilft Ihnen dabei, diese Bundesmittel fehlerfrei zu beantragen.

Zudem wird das Paket oft durch eine attraktive regionale Förderung des Bundeslandes oder eine spezifische kommunale Förderung Ihrer Stadt ergänzt. Wer die Förderung auf Landes- und Bundesebene optimal mit einer günstigen KfW-Förderung kombiniert, macht die Modernisierung absolut bezahlbar.

Frühzeitig handeln und kein Fördergeld verschenken

Wichtig ist bei der Betrachtung der Fördermittel vor allem der Faktor Zeit. Die lukrative Wärmepumpenförderung ist aktuell zwar bis auf Weiteres fest eingeplant, aber eine Garantie für die nächsten Jahre gibt es schlichtweg nicht. Politische Rahmenbedingungen können sich schnell ändern und niemand kann verlässlich vorhersagen, ob oder wann die Fördermittel in Zukunft reduziert oder gedeckelt werden. Wer also das absolute Maximum an staatlicher Unterstützung für sein Eigenheim herausholen möchte, sollte das Projekt nicht auf die lange Bank schieben, sondern so bald wie möglich aktiv werden.

Nutzen Sie die Gunst der Stunde, solange die Töpfe gefüllt sind, und sichern Sie sich Ihre Ansprüche durch eine rechtzeitige Planung. Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre finanziellen Zuschüsse. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit unseren Förderexperten und lassen Sie uns Ihr optimales Sanierungskonzept erstellen.

Wie geht es mit dem Gesetz weiter?

Der Beschluss des Bundeskabinetts war der Startschuss, doch das Gesetz ist damit noch nicht final gültig. Der Entwurf wird nun in den Deutschen Bundestag eingebracht und dort von den Fraktionen intensiv beraten. Im Zuge dieses parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens kann es noch zu Detailänderungen oder Anpassungen beim Mieterschutz kommen. Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist es jedoch, das Verfahren zügig abzuschließen, damit das Gebäudemodernisierungsgesetz baldmöglich vollumfänglich in Kraft treten kann.

Für Hausbesitzer und Käufer bedeutet das: Warten Sie nicht ab, bis das Gesetz final verabschiedet ist und die Nachfrage nach Handwerkern und Materialien wieder sprunghaft ansteigt. Wer jetzt klug agiert, sichert sich die aktuellen, historisch hohen Fördersätze und plant die Modernisierung ohne Zeitdruck.

Eine ganzheitliche Förderberatung für Altersvorsorge, Immobilie und Sparen bündelt all diese energetischen Aspekte mit Ihren persönlichen Vermögenszielen. Das sorgt für maximale Sicherheit und schützt Ihre Haushaltskasse dauerhaft vor explodierenden CO2-Kosten.

Machen Sie Ihr Gebäude fit für die Zukunft und nutzen Sie das staatliche Fördergeld, solange die Töpfe gefüllt sind. Melden Sie sich noch heute bei unserem Team für eine kostenlose Beratung und nehmen Sie Ihre Modernisierung entspannt in Angriff.

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Deutsche Investitions- und Förderberatung AG

Herr Andreas Bitner

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Über die Deutsche Investitions- und Förderberatung AG

Die Deutsche Investitions- und Förderberatung AG mit Sitz in Düsseldorf ist ein führender Experte für die Identifizierung und Beantragung staatlicher Fördermittel. Mit über 30 Jahren Erfahrung und einem Team aus rund 150 Förderexperten und Wirtschaftsplanern unterstützt das Unternehmen Privatpersonen und Investoren dabei, finanzielle Vorteile aus staatlichen Förderprogrammen optimal zu nutzen. Mit über 30.000 erfolgreich betreuten Kunden steht die Deutsche Investitions- und Förderberatung AG für Expertise, Entlastung und die Sicherung staatlicher Zuschüsse in den Bereichen Immobilien, Investment und Familie.

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