Gemeinde Neunkirchen startet eigene Bürger-App mit Leinberger Media aus Schönbrunn

Unter dem Motto „Neunkirchen geht App“ hat die Gemeinde Neunkirchen ihre neue Bürger-App vorgestellt. Entwickelt von Leinberger Media aus Schönbrunn, ergänzt sie Amtsblatt und Gemeinde-Homepage.

Neunkirchen/Schönbrunn, 29. Juni 2026 – Die Gemeinde Neunkirchen im Neckar-Odenwald-Kreis hat ihre neue Bürger-App offiziell vorgestellt. Unter dem Motto „Neunkirchen geht App“ präsentierte Steffen Leinberger die kostenlose Anwendung vor dem Gemeinderat und den Bürgerinnen und Bürgern. Seine inhabergeführte Medienagentur Leinberger Media aus Schönbrunn hat das Projekt umgesetzt. So haben die Einwohnerinnen und Einwohner alle wichtigen Informationen aus der Gemeinde jederzeit griffbereit.

Wer die App installiert, erhält Veranstaltungen, Termine und Hinweise aus dem Rathaus schnell und bequem aufs Smartphone – vom Dorffest über die Müllabfuhr bis zu Stromausfall oder Straßensperrung. Auch zur örtlichen Grundversorgung bündelt die App Informationen – etwa Angebote und Öffnungszeiten des Bürgermarktes und weiterer Geschäfte sowie Hinweise zum örtlichen Tierarzt und zu Bank- und Postdienstleistungen. Über eine Meldefunktion können Bürgerinnen und Bürger zudem Störungen direkt an die Verwaltung übermitteln, Vereinsberichte abrufen und Termine mit einem Tipp in den eigenen digitalen Kalender übernehmen.

Vor Ort führte Leinberger die Anwesenden durch die Funktionen und testete die Push-Benachrichtigungen gleich live: Eine Erinnerung an die Restmüllabfuhr landete in Sekundenschnelle auf den Smartphones aller App-Nutzer. „Die App bringt die Gemeinde direkt aufs Telefon – wichtige Hinweise erreichen die Menschen unkompliziert und ohne Umwege. Genau diese kurzen Wege machen den Alltag für die Bürgerinnen und Bürger leichter“, sagt Steffen Leinberger.

Bürgermeister Bernhard Knörzer hob den Mehrwert für die Gemeinde hervor: „Die App ergänzt die Angebote des Amtsblatts und der Neunkirchen-Webseite. Außerdem haben App-Nutzer einen kurzen Draht ins Rathaus. Rückmeldungen und Funktionswünsche aus der Bürgerschaft sollen in die Weiterentwicklung der App einfließen.“

Für Leinberger Media ist das Projekt zugleich ein Referenzfall für die kommunale Digitalisierung in der Region. „Was für Neunkirchen funktioniert, lässt sich auf andere Gemeinden übertragen. Wir begleiten den Weg von der ersten Idee bis zur fertigen App im Store – persönlich und aus einer Hand“, so Leinberger.

Die Neunkirchen-App steht kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store zum Download bereit. Weitere Details zur App und zu ihrer Vorstellung gibt es in der Online-Präsentation unter https://gamma.app/docs/Neunkirchen-geht-APP-bpxyqps9hoelh7q?mode=doc.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leinberger Media e.K.

Herr Steffen Leinberger

Baumgartenstraße 8

69436 Schönbrunn

Deutschland

fon ..: 06262 1266

web ..: https://www.leinberger.de

email : info@leinberger.de

Leinberger Media ist eine Werbeagentur mit Sitz in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, spezialisiert auf kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Mit kreativen Lösungen und einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Agentur ihre Kunden dabei, die Reichweite zu maximieren, digitale Sichtbarkeit zu stärken und gezielt neue Kontakte zu gewinnen. www.leinberger.de

Pressekontakt:

Leinberger Media e.K.

Herr Steffen Leinberger

Baumgartenstraße 8

69436 Schönbrunn

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