Gerstengras: Ein Superfood mit riesigem Potential

Wussten Sie, dass Gerstengras 11 Mal soviel Calcium wie Milch enthält und sieben mal soviel Vitamin C wie Orangen? Doch das Getreide besitzt noch viel mehr, wertvolle Stoffe.

Gerstengras ist ein Nahrungsmittel, das nicht nur über einen interessanten Geschmack verfügt, sondern auch ein Rohstoff, welcher als Nahrungsergänzungsmittel eine wertvolle Ressource für Gesundheit und Vitalität sein kann. Dem Gerstengras werden mehrere positive Eigenschaften zugeschrieben.



Gerstengras enthält eine ausgewogene Kombination von vielen Vitaminen, Spurenelementen sowie Enzymen und Mineralstoffen. Auch Antioxidantien sowie sekundäre Pflanzenstoffe machen das Gerstengras bei allen Menschen, denen ihre Gesundheit am Herzen liegt, zu einem beliebten Nahrungsergänzungsmittel. Das Gras verfügt über eine hohe Bioverfügbarkeit, wodurch die Inhaltsstoffe aus der Pflanze optimal und besonders leicht vom Körper aufgenommen werden können. Der Wissenschaftler Doktor Yoshihide Hagiwara hat bereits vor mehreren Jahrzehnten festgestellt, dass das junge Getreide sage und schreibe 7 Mal soviel Vitamin C enthält, wie Orangen, 11 Mal soviel Calcium wie Milch und viermal soviel Vitamin B1 wie Weizenvollkornmehl.



Doch das war noch lange nicht alles



Darüber hinaus finden sich im Gerstengras Stoffe wie Zink, Natrium, Eisen oder auch Magnesium, Phosphor und Calcium. Auch Kalium, Kupfer sowie Mangan oder Selen kommen im Gerstengras vor und können vom Körper zum Zellschutz sowie zum Knorpelaufbau verwendet werden.



Die im Gerstengras vorhandenen Ballaststoffe wirken sich positiv auf die Verdauung aus und die essentiellen Aminosäuren sind von elementarer Bedeutung für einen gesunden Organismus mit vitalen Protein-Zellen.



Dank der Antioxidantien kann Gerstengras dabei helfen, schädliche Auswirkungen von oxidativem Stress und freien Radikalen zu reduzieren. Auf diese Art und Weise wirkt das Gerstengras sowohl Entzündungshemmend als auch Zell erhaltend. Das bedeutet, dass wir den Alterungsprozess verlangsamen können. Das stärkt nicht nur unser Herz-Kreislauf-System, sondern kann uns auch effektiv vor einigen Arten von Krebs schützen.



Eine wunderbare Möglichkeit, die wertvollen Nährstoffe zu sich zu nehmen, sind die veganen Gerstengras Kapseln von Bionutra.



Vegane Kapseln, die es in sich haben





Alle Rohstoffe, welche in den bio Gerstengras Kapseln landen, sind zu 100% biologisch und nachhaltig angebaut. Das bedeutet, dass hier weder Gentechnik, noch Chemikalien zum Einsatz kommen. Für die weitere Sicherheit sorgt der berufliche Background. Das Team durfte bereits an der Berliner Charité arbeiten und ist durch die jahrelange Forschungstätigkeit optimal darauf vorbereitet, Nahrungsergänzungsmittel auf höchstem Niveau mit wissenschaftlicher Gründlichkeit herzustellen.



Jegliche Rohware welche für die Bionutra Produkte verwendet wird, wird zusätzlich durch Agrolab in Deutschland auf Rückstände wie Schwermetalle, Pestizide oder mikrobiologische Faktoren rückstandskontrolliert. Im Rahmen der Professionalität wird die Verkapselung darüber hinaus in Deutschland unter Farmer Herstellungsbedingungen vorgenommen und jede der Gerstengras Kapseln ist zu 100% vegan. Das bedeutet, hier kommt keine Gelatine zum Einsatz und auch Laktose und Gluten sind in den bio Gerstengras Kapseln nicht vorhanden. Außerdem wird zu 100% auf Zusatzstoffe sowie Konservierungsstoffe und Füllstoffe verzichtet.

