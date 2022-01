Geschäftsjahr 2021: Homeday ist Spitzenreiter bei Kundenzufriedenheit

Höchste Dienstleistungsqualität bestätigt: wieder Makler mit den meisten 5-Sterne-Bewertungen // Hohes Wachstum: +44% bei Vermittlungsvolumen // Starkes Entwicklung im Geschäftsfeld Baufinanzierung

Berlin, 17. Januar 2022 – Homeday, der Immobilienmakler der nächsten Generation, hat das Geschäftsjahr 2021 sehr erfolgreich abgeschlossen und seine Ziele erreicht. Mit einem Plus von 44 Prozent beim Volumen der Vermittlungsaufträge konnte Homeday an die hohe Dynamik des Vorjahres anknüpfen. Beim Transaktionsvolumen legte das Unternehmen auf mehr als 1,5 Mrd. Euro zu. Bei der Kundenzufriedenheit hat es seine Position als Nummer 1 gefestigt: Kunden haben Homeday insgesamt 7.522 Mal 5 Sternen bei Trustpilot und Google gegeben. Damit ist Homeday wie in den Vorjahren der Makler in Deutschland, der am meisten 5-Sterne-Bewertungen hat. Über 90 Prozent der Nutzer empfehlen das Unternehmen weiter. Die Brand Awareness hat sich im Jahr 2021 verdoppelt: 38 Prozent der Immobilieneigentümern kennen nun Homeday.

„Wachstum ist wichtig. Noch wichtiger sind für uns zufriedene Kunden. Wir freuen uns, dass wir im Jahr 2021 hier wieder die richtige Balance gefunden haben. Denn langfristig wird sich die beste Dienstleistung durchsetzen“, kommentiert Steffen Wicker, Gründer und CEO von Homeday. „Aktuell findet ein Wettrennen unter den größten Immobilienmaklern um die Marktführerschaft statt. Mit unserer hohen Zufriedenheit, unserer Dynamik und den geplanten Innovationen sind wir in einer exzellenten Position auf dem Weg zum Marktführer in Deutschland.“

Homeday hat im Jahr 2021 mehr als 200.000 Immobilienbewertungen durchgeführt und setzte dabei auf seinen KI-gestützten Bewertungsprozess. Im Jahr 2022 plant Homeday, seine Position als Technologieführer zu festigen, indem es in die Optimierung der digitalen Prozesse und einen optionalen, technologiebasierten Besichtigungsprozess investiert.

„Uns geht es darum, die leistungsfähigste Technologie-Plattform am Markt zu schaffen. Technologie ist in der Lage, für bessere Preise und kürzere Verkaufszeiten zu sorgen. Das wird die Transformation der Immobilienbranche in den kommenden Jahren beschleunigen“, sagt Steffen Wicker.

Im vergangenen Jahr hat Homeday das Geschäftsfeld Finanzierungen neu erschlossen. Mit einem mittlerweile 15-köpfigen Team stellt die Homeday Hyp nun bereits bei jedem zehnten durch Homeday vermittelten Verkauf auch die Finanzierung. Die Zahl der Mitarbeiter insgesamt stieg um 24 Prozent und lag zum Jahresende bei 260.

Homeday positioniert sich mit einer einheitlichen Provision günstiger als der Marktdurchschnitt. Auf diese Weise ist es dem Unternehmen 2021 gelungen für seine Kunden 30 Mio. Euro einzusparen – gegenüber der bundesweit häufigsten Provision von 3,57 Prozent. Das bundesweit tätige Maklerunternehmen will seine Preise auch in Zukunft stets transparent, ohne versteckte Kosten und günstiger als der Marktdurchschnitt gestalten.

Über Homeday

Als Immobilienmakler der nächsten Generation ist Homeday (www.homeday.de [http://www.homeday.de]) bundesweit aktiv und macht durch den Einsatz von moderner Technologie den Immobilienverkauf einfacher, transparenter und günstiger. Homeday bietet einen kompletten Maklerservice inklusive individueller Betreuung durch einen Homeday-Makler vor Ort. Das schätzen auch die Kunden: Homeday ist in Deutschland der Makler mit den meisten 5-Sterne-Bewertungen bei Google und Trustpilot.

Seit Gründung 2015 hat Homeday über drei Milliarden Euro Immobilienvolumen vermittelt und dabei seinen Kundinnen und Kunden über 60 Millionen Euro Provision gespart – gegenüber der bundesweit häufigsten Provision von 3,57 Prozent. Das Unternehmen wächst dynamisch und beschäftigt heute mehr als 260 Menschen an den Standorten Berlin und Köln sowie 230 selbständige Homeday-Maklerinnen und Makler in ganz Deutschland. Homeday wird geleitet von Steffen Wicker (CEO), Dmitri Uvarovski (CMO) und Roger Schwarz (CPTO)

