Gesundheit ohne Verfallsdatum – eine Thema das berührt

Monika Bröhl-Croci erhält Excellence Award beim 20. Internationalen Speaker Slam

Am 7. November 2024 überzeugte Monika Bröhl-Croci beim 20. Internationalen Speaker Slam in den Scherer Studios in Mastershausen und wurde mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Der Rednerwettbewerb, der Teilnehmer aus 18 Nationen und zwei Sprachen vereinte, verlangte von den Rednern, in nur 240 Sekunden ihre Botschaften auf den Punkt zu bringen.

Monika Bröhl-Croci beeindruckte mit ihrer Präsentation Die 120-Jahre-Strategie: Longevity und Lifestyle für ein Leben in Balance, in der sie erklärte, wie „Gesundheit ohne Verfallsdatum“ Realität werden kann. Ihr prägnantes Bild „Cabrio statt Rollator“ verdeutlichte dabei den Wunsch nach einem aktiven, vitalen Leben bis ins hohe Alter.

„Die tägliche Entscheidung zwischen Kühlschrank oder Mülleimer bestimmt unsere Gesundheit maßgeblich“, betonte sie und stellte ein Tool vor, mit dem sie die Nährstoffverfügbarkeit in den Zellen überprüft.

Ein weiterer wichtiger Baustein ihrer Philosophie ist die Entgiftung als Grundlage für Verjüngung, worüber sie in ihrem Buch Das Leber Power Workbook ausführlich informiert.

Eine erfahrene Jury, darunter Jörg Rositzke, Mirjam Saeger und Scoutingexpertin Stephanie Pierre, wählte Monika zur Gewinnerin. Das Event war vollständig ausgebucht, das internationale Publikum begeistert, und die Warteliste für zukünftige Teilnehmer war lang.

Monika Bröhl-Croci, die bereits als erfolgreiche Speakerin und Autorin tätig ist, setzt mit dieser Auszeichnung einen weiteren Akzent in ihrer Karriere.

