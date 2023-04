Gesundheitstourismus in der Türkei: Zahnbehandlungen von höchster Qualität in der Tanfer Klinik

Zahnbehandlung und Urlaub in einem – Zahnklinik in Istanbul bietet Patienten aus dem Ausland ein Komplett-Angebot.

Istanbul, Türkei – Die Türkei ist eines der führenden Länder im Gesundheitswesen und wird immer beliebter als Reiseziel für Gesundheitstourismus. Besonders im Bereich der Zahnmedizin bietet die Türkei eine hervorragende Alternative zu teuren Behandlungen in Deutschland. Die Qualität der zahnärztlichen Versorgung in der Türkei ist von höchstem Niveau. Die Türkei ist bekannt für ihre fortschrittlichen medizinischen Einrichtungen und qualifizierten Fachkräfte.

Die türkischen Zahnärzte sind hervorragend ausgebildet und arbeiten mit modernster Technologie und Ausrüstung. So auch die renommierte Tanfer Klinik für Zahnheilkunde und ästhetische Zahnbehandlungen in Istanbul unter der Leitung des Gründers Dr. Nihat Tanfer, der u.a. als einer der wenigen Zahnärzte weltweit die innovative Box-Technik durchführt. Auch die Tanfer Klinik verfügt über modernste medizinische Geräte und Technologien. Das erfahrene Team von Ärzten, Chirurgen und Fachkräften bietet eine herausragende Qualität und Dienstleitung mit besten Ergebnissen. Hinzu kommt, dass die Kosten für Zahnbehandlungen in der Türkei im Vergleich zu denen in Deutschland deutlich niedriger sind – Patienten können bis zu 70% sparen. Aber nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein Vorteil. Die Türkei ist aufgrund seiner Lage ein ideales Reiseziel für Patienten. Sie können ihre Behandlung direkt mit einem Urlaub verbinden und die reiche Kultur, das leckere Essen, das warme Wetter sowie die atemberaubenden Küsten genießen.

Die Tanfer Klinik bietet umfassende Unterstützung für ausländische Patienten, die für eine medizinische Behandlung in die Türkei reisen. Nicht nur auf die individuelle Zahnbehandlung der Patienten legt die Tanfer Klinik großen Wert, sondern auch auf einen maßgeschneiderten Service rund um den Aufenthalt in Istanbul, einschließlich Unterkunft, Flughafentransfer, Dolmetscherdiensten sowie Beratung und Unterstützung bei der Organisation von Reisen und Freizeitaktivitäten. Mit dem Komplett-Angebot der Tanfer Klinik können sich Patienten neben einer erstklassischen medizinischen Versorgung auch an einzigartigen kulturellen Erlebnissen während ihres Besuches in Istanbul erfreuen.

Hasret Yürekli aus Stuttgart, Patient der Tanfer Klink: „_Ausfallende Zähne und Kieferknochenschwund haben mir lange Zeit Probleme bereitet. Ich konnte nur pürierte Nahrung zu mir nehmen und habe die Freude am Essen verloren. Lächeln und einen Apfel in der Öffentlichkeit essen, war für mich unmöglich. Ich habe fast drei Jahre lang nach einem Zahnarzt in Deutschland gesucht, war aber misstrauisch und hatte Sorge vor einer Behandlung, denn in meinem Familien- und Freundeskreis gibt es wenig gute Erfahrungen bezüglich zahnmedizinischer Behandlungen in Deutschland. Trotz hochpreisiger Behandlungen haben viele immer noch Probleme mit ihren Zähnen. Mein Arbeitskollege hat mir dann die Tanfer Klinik empfohlen. Bei meiner Recherche habe ich außerdem herausgefunden, dass Dr. Tanfer ein sehr erfahrener Zahnarzt ist, der auch an internationalen Studien mitgearbeitet hat. Das hat mir Vertrauen und Mut gegeben, sodass ich mich auf den Weg nach Istanbul in die Tanfer Klinik gemacht habe. Dr. Tanfer hat mir sein Versprechen gegeben wieder Äpfel essen zu können und er hat es gehalten. Meine neuen Zähne fühlen sich stark und gesund an. Ich lächle mehr denn je und habe mein Selbstbewusstsein zurück. Die Behandlung war zudem erschwinglicher als in Deutschland. Ich bin froh mein Geld an der richtigen Stelle ausgegeben zu haben und sehr glücklich und zufrieden mit dem Ergebnis. Auch meine Frau mit ähnlichen Zahnproblemen hat im Anschluss die Tanfer Klinik aufgesucht und war begeistert von der Behandlung. Ein Besuch in Istanbul für eine hochwertige und professionelle Zahnarztbehandlung in der Tanfer Klinik kann ich jedem ans Herz legen.“_

Weiter Informationen über die Tanfer Klink und die Behandlungen finden Sie auf der offiziellen Website: https://tanferklinik.com/de/.

Die 1981 gegründete Tanfer Klinik ist eine renommierte Klinik für Zahnheilkunde und ästhetische Zahnbehandlungen in Istanbul. Im Stadtteil Nisantasi gelegen verfügt die Klinik über sieben moderne Behandlungsräume und einen Operationssaal. Gründer und Leiter, Dr. Nihat Tanfer und sein Team aus spezialisierten Zahnärzten behandeln Patienten aus dem In- und Ausland und betreuen sie in allen Sprachen.

Dr. Nihat Tanfer ist einer der wenigen Zahnärzte weltweit, der die innovative Box-Technik durchführt. Seit 2012 wird diese Methode, die speziell für den Einsatz von Implantaten bei Patienten mit Kieferknochenschwund entwickelt wurde, erfolgreich in der Tanfer Klinik angewendet.

