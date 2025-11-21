Glanzvolle November-Erlebnisse auf Wasserschloss Mellenthin

Entdecken Sie im November das Wasserschloss Mellenthin auf Usedom. Kulinarische Feste, einzigartige Events und attraktive Arrangements versprechen eine unvergessliche Auszeit.

November-Magie im historischen Ambiente auf Usedom

Das Wasserschloss Mellenthin, eingebettet in die malerische Landschaft des Usedomer Hinterlandes, lädt im November zu einer besonderen Auszeit ein. Fernab des herbstlichen Trubels an den Küstenorten bietet das historische Anwesen eine Oase der Ruhe und des Genusses. Das idyllische Inselinnere Usedoms mit seinen Naturschutzgebieten, dem Achterwasser, unzähligen Binnenseen und weitläufigen Wäldern präsentiert sich gerade im Herbst von seiner charmantesten Seite – oft noch mit angenehmen Temperaturen, die zu entspannten Spaziergängen einladen. Die einzigartige Lage des Wasserschlosses macht es zum idealen Ausgangspunkt für Erkundungen über die gesamte Insel. Neben komfortablen Hotelzimmern im Haupthaus bietet das Schloss auch romantische Unterkünfte im Speicher und beherbergt eine eigene Brauerei, Kaffeerösterei, Destillerie, einen Schloss-Shop und die Insel Manufaktur.

Kulinarische Höhepunkte und unvergessliche Abende

Der November im Wasserschloss Mellenthin ist prall gefüllt mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm, das alle Sinne anspricht. In den urigen Gewölben der Brauerei, im rechten Seitenflügel des Haupthauses, erleben Gäste wahre Genussvielfalt:

– Dienstags lädt das Mittelalterliche Ritterbuffet zu einem herzhaften Festmahl ein, das in vergangene Zeiten entführt.

– Donnerstags steht der gesellige Brauer-Abend auf dem Programm, bei dem die hauseigenen Bierspezialitäten im Mittelpunkt stehen.

– Freitags und samstags erwartet die Besucher das Winterliche Schlemmer-Fest, ein Buffet mit erlesenen Köstlichkeiten der Saison.

– Sonntags rundet der traditionelle Brunch die Woche mit einer vielfältigen Auswahl an Speisen ab.

Darüber hinaus finden jeden Mittwoch in der Insel Manufaktur am Morgenitzer Berg in Mellenthin eine erlebnisreiche Kaffeeverkostung sowie ein erlesenes Rum-Tasting statt, die Einblicke in die schlosseigene Produktion geben. Ein besonderes kulturelles Highlight bildet der traditionelle „Ostalgie-Abend“ mit der beliebten Band Grauer November, der am 7. November und am 21. November 2025 ebenfalls in den historischen Brauereigewölben stattfindet und für ausgelassene Stimmung sorgt.

Attraktive Arrangements und festliche Vorfreude

Für Gäste, die all diese Erlebnisse in vollen Zügen genießen möchten, hält das Wasserschloss Mellenthin attraktive Arrangements bereit. Ob „7 Tage Erholung pur“, „Eine Woche Sonneninsel“ oder die „Schloss-Romantik zu Zweit“ – diese Pakete sind maßgeschneidert für einen unvergesslichen Aufenthalt und bieten eine ideale Kombination aus Entspannung und Genuss. Auch auf die Vorweihnachtszeit ist das Schloss bestens vorbereitet: Das Wasserschloss Mellenthin bietet den perfekten Rahmen für Weihnachtsfeiern jeder Art. Mit dem Winter-Mollen-Menü, einem winterlichen Gruß aus der Schloss-Küche, oder einem Empfang im Schlosshof mit heißem Schlehen-Bier-Punsch an der Feuerschale verspricht das Schloss unvergessliche Momente für jede Feier. Im Schloss-Shop und in der Insel Manufaktur können zudem nicht nur die schlosseigenen Produkte wie Kaffee, Bier und Spirituosen, sondern auch regionale Souvenirs erworben werden. Das Wasserschloss Mellenthin bietet somit im November 2025 eine einzigartige Mischung aus Erholung, Kultur und Kulinarik in historischem Ambiente, das den Monat von seiner schönsten Seite zeigt.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

