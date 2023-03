Gold ist eine globale Reservewährung

Die Verbraucherpreise dürften hoch bleiben. Gold ist ein bedeutender Inflationsschutz.

Für weiter hohe Verbraucherpreise spricht zum einen die Rohstoffnachfrage wegen der Umstellung auf grüne Energien und zum anderen die schwindende Globalisierung. Eine hohe Inflation, und von der ist noch längere Zeit auszugehen, ist auch eine schlechte Basis für Planungen. Denn etwas zu planen ist schwierig, wenn der Wert einer Währung ungewiss ist. Und um die Inflation wirklich deutlich zu verringern, müssten die Zinssätze sehr hochgetrieben werden, aber damit ist nicht zu rechnen. Man denke nur an die immens hohen Staatsschulden. Dass Gold Sicherheit verleiht, sieht man beispielsweise an der Vermehrung der chinesischen Goldreserven. Laut dem chinesischen Devisenamt sind die Goldbestände das vierte Mal in Folge angestiegen. So soll China, Stand Ende Februar, Goldbestände in Höhe von 65,92 Millionen Unzen besitzen, ein Wert von rund 120 Milliarden US-Dollar. Vielleicht hält China aber auch mehr Gold, als die offiziellen Zahlen aussagen. Schließlich ist China der weltweit größte Goldproduzent, auch werden viele Goldminen von staatlichen Unternehmen betrieben.

Auch die Türkei hat mit ihren Goldreserven Ende Februar einen neuen Höchststand markiert. Im Vergleich zu Ende Januar sind diese nochmal um fast 650.000 Unzen nach oben gegangen. Alles in allem betrachtet, gehen daher viele Goldexperten von möglichen neuen Höchstständen beim Goldpreis aus. Besonders, wenn weitere Banken scheitern sollten. Denn dann werden die Anleger ihr Geld von den Banken abziehen und vermehrt in Gold investieren. Am Goldmarkt teilnehmen können Anleger auch mit Investments in sorgfältig ausgewählte Goldaktien wie beispielsweise Trillium Gold Mines oder Victoria Gold.

In Ontario besitzt Trillium Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/trillium-gold-mines-inc/ – ein großes aussichtsreiches Grundstückspaket.

Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-skeena-resources-victoria-gold-und-consolidated-uranium/ – ist dank seiner Eagle Goldmine im Yukon erfolgreicher Produzent. Gut 150.000 Unzen wurden dort im Jahr 2022 gefördert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

