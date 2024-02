Gold steht für Reichtum und ein weltweit gehandeltes Gut

Schon in den antiken Zivilisationen diente Gold als Währung und als Symbol für Macht und Reichtum.

Bereits im alten Ägypten wurde Gold abgebaut und unter anderem als Tauschmittel genutzt. Heute ist der Goldmarkt ein globaler Goldmarkt. Die Festlegung des täglichen Goldpreises obliegt der London Bullion Market Association. Anleger können am Goldmarkt teilnehmen ohne physisches Gold zu besitzen. Die Entwicklung von Währungen, politische Instabilität und Wirtschaftsfaktoren sowie die Anlegernachfrage beeinflussen den Goldpreis.

In Indien und China wächst die Mittelschicht und damit die Nachfrage nach Goldschmuck und Goldprodukten. Nicht zu vergessen sind die Zentralbanken, die sich kräftig mit Gold absichern. Diversifizierung und Absicherung von Währungsschwankungen erzeugen den Bedarf nach dem edlen Metall. Physisches Gold muss sicher gelagert werden und das ist mit Kosten verbunden. Da bieten sich die Werte von Goldgesellschaften an, die das wertvolle Gut in ihren Projekten besitzen.

Steigt der Goldpreis, wird auch das Gold im Boden wertvoller. Aktuell gehen Charttechniker davon aus, dass sich bei einem Anstieg des Goldpreises über 2.037 US-Dollar je Unze ein neuer Aufwärtstrend ergibt. Der Preis könnte dann bis auf 2.076 US-Dollar steigen. Möglich ist auch ein Abfallen des Goldpreises unter 1.998 US-Dollar. Die Folge wären wohl eine Verkaufswelle sowie ein erneuter Preisanstieg. Wie auch immer, ein paar Goldaktien sollten sich auf jeden Fall im Depot befinden. Und fällt der Preis, so ist dies als Einstiegschance zu verstehen. Denn im Lauf des Jahres, da sind sich die meisten Analysten einig, werden wir höhere Goldpreise, vielleicht ein neues Allzeithoch, sehen.

Zu den empfehlenswerten Goldunternehmen gehören beispielsweise Caledonia Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/caledonia-mining-corporation-plc/ -. Das Unternehmen konnte im vergangenen Jahr in seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe rund 75.000 Unzen Gold produzieren. Neue Bohrergebnisse deuten auf eine größere Gesamtressource hin.

Auch Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ -, aktiv in Nord- und Südamerika, produziert erfolgreich Gold. 2023 erreichte die Gesellschaft mehr als 280.000 Unzen an Goldproduktion.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -) und Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -).

