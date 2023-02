Goldnachfrage 2022 in verschiedenen Ländern

Im großen Goldverbraucherland China war das grundlegende Interesse an Goldanlagen in 2022 höher als im Vorjahr.

Nachdem China die Covid-19-Beschränkungen fallen gelassen hat, sollte die Nachfrage der chinesischen Bürger nach Goldinvestitionen wieder deutlich ansteigen. Goldbarren und -münzen sollten an Attraktivität gewinnen. So sieht es auch das World Gold Council in seinem neuesten Bericht. Auch die wirtschaftliche Erholung Chinas wird dazu beitragen. Auch in Indien hat in 2022 die Barren- und Münznachfrage gelitten, doch mit einer Wiederbelebung der ländlichen Nachfrage wird gerechnet. Gegenwind könnte es hier nur durch die niedrige Inflation geben, die Gold als Inflationsschutz nicht so begehrt machen könnte. Jedoch haben viele Anleger weltweit auf Goldbarren und -münzen gesetzt. Insgesamt gingen in Europa mehr als 300 Tonnen Gold in Form von Münzen und Barren über den Ladentisch. Nimmt man die Goldbarren- und Münzkäufe von Europa und den USA zusammen, so ergibt dies einen neuen Rekord, nämlich 427 Tonnen.

Besonders gern kauften türkische Bürger Gold, ein Anstieg im Vergleich zu 2021 um 38 Prozent ist hier zu verzeichnen. Betrachtet man den gesamten Nahen Osten, so gab es einen Anstieg um 42 Prozent. Hier spielten wohl Einnahmen durch die hohen Ölpreise eine Rolle. Besonders hervorgetan haben sich im Nahen Osten der Iran und Ägypten. Die Inflationsrate im Iran beläuft sich für 2022 auf etwa 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der sichere Hafen Gold war daher stark frequentiert. Und was die Menge an verkauften Barren und Münzen anbelangt, so hat 2023 gut begonnen. Angesichts der bestehenden Krisen sollte Gold auch im neuen Jahr eine starke Anhängerschaft besitzen. Neben physischem Gold sollten im Aktienportfolio auch gut aufgestellte Goldunternehmen ihren Platz finden. Dazu gehören Sierra Madre Gold and Silver und Maple Gold Mines.

Letztere haben zusammen mit dem Partner Agnico Eagle zwei Goldprojekt in Quebec im Visier. Die Eagle Mine-Liegenschaft wird allein von Maple Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/play/maple-gold-mines-published-excellent-drill-results-and-is-targeting-a-resource-of-5-million-oz-gold/ – kontrolliert, liegt ebenfalls in Quebec und liefert sehr gute Bohrergebnisse.

Sierra Madre Gold and Silver verfügt in Mexiko über hochgradige Gold- und Silberprojekte mit historischen, sehr ermutigenden Ressourcenschätzungen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

