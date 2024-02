Google PlayStore: ArealPilot 360° App für über 17.500 Geräte

Digitalisierung muss Automatisierung bedeuten. Die ArealPilot 360° App ist jetzt auch im Google PlayStore verfügbar. Automatisierte Touren-/Routen-Optimierung steuert die Einsätze.

_Stuttgart, 29. Februar 2024 – _Die Arealcontrol GmbH präsentiert im Rahmen der Messe „FLOTTE- Der Branchentreff“ in Düsseldorf eine neue Version der ArealPilot 360° App, die ab sofort im Google PlayStore erhältlich ist. Die App wurde speziell entwickelt, um die Arbeitsabläufe in den Bereichen Transport, Logistik, Dienstleistungen sowie technische Außendienste mit wechselnden Einsatzorten zu vereinfachen. Eine KI-gestützte Touren-Planung wird aus dem Backend geliefert. Eine Integration in ERP-, CRM- und Transport-Management-Systeme rundet die Lösung ab. Arealcontrol stellt aus in Halle 6 am Stand E03. Die Messe findet zeitgleich zur LogiMAT (19. Bis 21. März) statt.

Ein einfacher Rollout von großen Flotten findet über eine intelligente Registrierungsroutine statt. Die User erhalten ihre Zugangsdaten inklusive Fahrzeugkennzeichen und registrieren sich direkt nach dem Download. Über die Portal-Synchronisation werden alle im Vorfeld definierten betriebsspezifischen Einstellungen und Workflows automatisch aufgespielt. Updates sind ebenfalls jederzeit möglich. Sub-Unternehmer und betriebsfremde Kapazitäten können durch das Aufspielen der App unmittelbar in die eigene Flotte integriert werden.

Mit der Digitalisierung inklusive einer automatischen, KI-gestützten Touren- und Routenplanung können alle Beteiligten vom Fahrer über den Disponenten bis hin zum Kunden miteinander verbunden und entlang der Supply-Chain sichtbar gemacht werden (Supply-Chain-Visibility).

Die „ArealPilot 360° App“ bietet eine umfassende Palette von Funktionen. Diese sind speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten, deren Mitarbeiter täglich mit wechselnden Einsatzorten konfrontiert sind. Die App überzeigt mit folgenden Eigenschaften:

* GPS Ortung & Tracking: Eine präzise Standortbestimmung und Echtzeit-Tracking ermöglichen Unternehmen die effiziente Überwachung mobiler Arbeitskräfte und Fahrzeuge.

* Mobile Arbeitszeiterfassung: Durch das Erfassen von Arbeitszeiten direkt über die App können Unternehmen die Arbeitszeiterfassung vereinfachen und automatisieren.

* Messaging im Chat-Stil: Durch die Integration eines Chat-Systems können Mitarbeiter miteinander kommunizieren, sowohl einzeln als auch in Gruppen, was die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch erheblich verbessert.

* Auftrags- und Tour-Management: Die App bietet eine intuitive Plattform für die Verwaltung von Aufträgen und Touren, einschließlich Standorten und Jobs.

* Barcode-Scanning auf ZEBRA-Geräten: Die Unterstützung für das Scannen von Barcodes auf ZEBRA-Geräten ermöglicht eine schnelle und genaue Erfassung von Informationen vor Ort.

Zu den Optionen gehört der SOS-Button und der „Man Down Alert“: Dies bietet zusätzliche Sicherheit für Mitarbeiter, die in risikoreichen Umgebungen oder alleine arbeiten.

Das Digital-PlanBoard ist das Frontend für die Disposition und bietet eine effiziente Einsatzplanung und -verwaltung.

Weitere Infos und Downloadmöglichkeiten der ArealPilot 360° App sind über den Google PlayStore oder der Website von Arealcontrol möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AREALCONTROL GmbH

Herr Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 071160179-0

fax ..: 071160179-21

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de

Die Arealcontrol GmbH ist ein im Jahr 2003 gegründeter Anbieter für Telematik- & IoT-Lösungen mit optionaler GPS-Ortung und -Tracking sowie Software für Trans-port/Logistik, Handel, Handwerk-, Bauunternehmen und mittelständische Industrie. Heute stehen mehrfach mit Awards ausgezeichnete Lösungen für den Flotten- und Fuhrparkbedarf in vielen Anwendungen und Branchen zur Verfügung. Zuletzt gewann Arealcontrol den 1. Platz des Deutschen Telematik Preis 2024 und zuvor 2022, Kate-gorie „Field Service“, bereits 2018 den 1. Platz für Service-PKW sowie mehrere 2. und 3. Plätze in 2018 – 2020 in LKW-Kategorien.

Pressekontakt:

KfdM – Kommunikation für den Mittelstand

Herr Marcus Walter

Schulstraße 29

84183 Niederviehbach

fon ..: 01707736705

email : walter@kfdm.eu

