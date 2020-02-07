  • Größte fest installierte Kongress-LED-Wall Österreichs steht in Alpbach

    Mit einer 100 Quadratmeter großen Panorama-LED-Wall erweitert das Congress Centrum Alpbach seine Infrastruktur. Die neue Technik sorgt mit 25 Millionen Pixel für eine einzigartige Inszenierung.

    BildAlpbach – Das Congress Centrum Alpbach investiert in seine Zukunft als Kongressstandort. Mit der Inbetriebnahme einer neuen Panorama-LED-Wall im Plenarsaal Elisabeth Herz-Kremenak verfügt das Haus nun über die größte fest installierte LED-Wall im österreichischen Kongressbereich und setzt damit einen kräftigen Impuls für Innovation, Qualität und Wertschöpfung.

    Die rund 100 Quadratmeter große Bildfläche wurde im größten Saal des Hauses installiert, der je nach Bestuhlung bis zu 850 Personen Platz bietet. Mehr als 1.400 einzelne LED-Elemente mit einem Pixelpitch von 1,86 Millimetern und 25 Millionen Pixel sorgen für hochauflösende Darstellungen und eine starke visuelle Wirkung. Eine innovative, rundum-laufende Illuminierung bildet einen Halo-Effekt und setzt die Installation zusätzlich in Szene. Ergänzt wird die Installation durch zwei weitere 20 m² LED-Flächen in den Foyers, die für Besucherinformation, Sponsorenauftritte oder Eventkommunikation genutzt werden können.

    Die Investition erfolgt in einer Phase, in der Kongressveranstalter verstärkt auf hochwertige digitale Inszenierungen setzen. Gefragt sind flexible Räume und technische Ausstattung, die sowohl internationale Kongresse als auch Firmenveranstaltungen, Produktpräsentationen oder Kulturformate zu einem Erlebnis machen. Mit der neuen Infrastruktur stärkt das Congress Centrum Alpbach seine Position im Wettbewerb um nationale und internationale Veranstaltungen.

    Von besonderer Bedeutung ist die neue Technik auch für das European Forum Alpbach, das vom 24. August bis 4. September 2026 stattfindet. Das Forum zählt zu den renommiertesten Kongressen Europas und brachte zuletzt rund 4700 Teilnehmende aus 127 Ländern nach Alpbach. Für die Veranstaltung stehen damit künftig neue Möglichkeiten für Bühnenbilder, Visualisierungen und internationale Übertragungen zur Verfügung.

    Für die Destination ist die Investition mehr als eine technische Aufrüstung. Kongresse und Tagungen zählen zu den wichtigsten Wertschöpfungsfaktoren zusätzlich zu den klassischen Ferienzeiten. Mit der neuen LED-Infrastruktur stärkt Alpbach seine Attraktivität als Ganzjahresstandort für internationale Veranstaltungen.

    Weitere Informationen unter: https://congressalpbach.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Congress Centrum Alpbach
    Frau Ingrid Walder
    Alpbach 246
    6236 Alpbach
    Österreich

    fon ..: 0768345006
    web ..: https://congressalpbach.com
    email : gabriele@contentnetzwerk.com

    Über das Congress Centrum Alpbach
    Das Congress Centrum Alpbach verbindet moderne Architektur mit regionaler Verankerung. Mit 2.800 Quadratmetern, Plenarsälen für bis zu 850 Personen und dem Österreichischen Umweltzeichen bietet es ideale Bedingungen für nachhaltige Kongresse und Tagungen in den Tiroler Alpen.

    Pressekontakt:

    Content Netzwerk AG
    Frau Gabriele Grießenböck
    Schützenstrasse 27
    8280 Kreuzlingen

    fon ..: 0768345006


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