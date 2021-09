Günstiges Parken im Ruhrpott buchen

Das Parken am Flughafen kann ohne ausreichende Planung zu einem unbeliebten Kostenfaktor für Ihre nächste Reise werden. Hier erfahren Sie, wie Sie dies verhindern können.

Wenn Sie im Ruhrpott wohnen oder im Einzugsbereich ist die Auswahl an Flughäfen für die nächste Reise groß. Keine andere deutsche Region hat eine so hohe Flughafendichte wie der Ruhrpott. Obwohl dadurch auch die Entfernungen zwischen Zuhause und Flughafen vergleichsweise gering sind, ist die Anreise mit dem eigenen Fahrzeug eine beliebte Möglichkeit, da der Komfort am höchsten ist. Um möglichst wenig Geld aus der Urlaubskasse für den Parkplatz auszugeben, gibt es einige Dinge, die Sie beachten können: Am wichtigsten ist, sich bereits im Vorfeld mit dem Parken auseinanderzusetzen und die verschiedenen Parkanbieter zu vergleichen. Über ParkenAmFlughafen können Sie fürs Parken Flughafen Köln und Parken Flughafen Düsseldorf insgesamt zwischen mehr als 30 Anbietern vergleichen und auch direkt buchen. Bei der Buchung fallen keine zusätzlichen Gebühren an, was den Preis zusätzlich niedrig hält. In der Vergleichsübersicht geben Sie dafür einfach Ihre Reisedaten sowie den Abflugort ein. Es werden dann alle verfügbaren Anbieter für den Reisezeitraum sowie besondere Vor- und Nachteile für die Anbieter angezeigt. Sie können ebenfalls mit bestimmten Filtern arbeiten, bei denen besondere Wünsche wie überdachtes Parken oder ein bestimmter Parkservice angegeben werden kann.

Eine weitere Option, um Geld bei der Parkplatzbuchung zu sparen, ist, neben einer möglichst frühen Buchung, auch Flug- und Parkmöglichkeiten an Flughäfen zu vergleichen, die sich etwas weiter weg und außerhalb des Ruhrgebietes befinden. Ein Beispiel dafür ist das Parken am Flughafen Weeze. Der Flughafen ist mit dem Auto aus Köln nur 1,5 Stunden und aus Düsseldorf sogar nur eine Stunde entfernt. Da er kleiner ist als die Flughäfen mitten im Ruhrgebiet, gibt es auch bei den Flügen eine erhöhte Chance auf besonders günstige Preise. Dies gilt ebenfalls für die Parkplätze, welche am Flughafen Weeze vor allem offizielle Parkanbieter des Flughafens sind. Die offiziellen Anbieter haben den Vorteil, dass die Sicherheit noch einmal höher ist und sich die Parkflächen alle in unmittelbarer Flughafennähe befinden. Sie können also einfach zu Fuß zum Terminal laufen und sind unabhängig von weiteren Transfermöglichkeiten. Egal, welche Optionen Sie nutzen, vor allem rechtzeitiges Buchen des Parkplatzes hilft, sich einen günstigen Preis zu sichern. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMGZ Holding B.V.

Herr Theo Zijstra

Brugstraat 7a-1

9712AA Groningen

Niederlande

fon ..: +31 88 570 0190

web ..: https://parkenamflughafen.de

email : linkpartner@parkenamflughafen.de

ParkenAmFlughafen vergleicht alle zuverlässigen Parkanbieter am und um verschiedene deutsche, niederländische und belgische Flughäfen. Die Anbieter, welche wir vergleichen, werden täglich von uns auf Service und Zuverlässigkeit geprüft. Über ParkenAmFlughafen kann direkt gebucht werden, ohne zusätzliche Gebühren zahlen zu müssen.

Pressekontakt:

WMGZ Holding B.V.

Frau Leonie Peters

Brugstraat 7a-1

9712AA Groningen

fon ..: 004915208728752

email : linkpartner@parkenamflughafen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Inklusion durch Sport